王毅同伊朗外長通話 稱中方支持伊朗維護國家安全

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-25 05:00

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中國外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（24 日）同伊朗外長阿拉格齊通話，稱中方支持伊方維護國家的主權和安全，在此基礎上實現真正停火。

中國外交部長王毅。（圖：新華社）

依據中國外交部發布的聲明，阿拉格齊通報中東局勢最新情況，強調以色列、美國襲擊伊朗核設施的危險行徑嚴重違反國際法，伊方別無選擇，必須予以反擊。

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阿拉格齊說，伊以剛剛達成停火，但形勢並不穩定。只有以色列停止侵略，才能開啟真正談判。

王毅說，中方始終是中東和平的建設者、中東穩定的促進者。中國國家主席習近平針對當前局勢提出四點主張，呼籲立即停火止戰，保障平民安全，開啟對話談判，推進促和努力，充分表明中方主持公道、堅守正義的原則立場。

王毅表示，美國襲擊伊朗後，中方第一時間發聲譴責。軍事打擊接受國際原子能機構保障監督的核設施，嚴重違反聯合國憲章宗旨以及國際法，可能引發核洩漏，甚至核災難，國際社會都應予以反對。