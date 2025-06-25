川普密集通話斡旋 2小時促以伊達成停火協議

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-25 00:20

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《金融時報》周二 (24 日) 報導，美國總統川普周一晚間透過密集電話外交，在短短兩小時內促成以色列與伊朗達成停火協議，結束為期 12 天的軍事衝突。據悉川普說服以色列總理納坦雅胡同意停火，並請卡達協助說服伊朗領導層接受休戰。

美國總統川普周一晚間透過密集電話外交，在兩小時內促成以伊停火協議。(圖:Shutterstock)

據知情人士透露，伊朗攻擊位於卡達的美軍烏代德基地後不久，川普與以色列總理納坦雅胡便原則上達成協議。川普告訴卡達，他已說服以色列同意停火，並要求卡達說服伊朗接受休戰。

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卡達是少數與德黑蘭和華盛頓都保持良好關係的國家，長期代表美國進行調解工作。川普周一晚間宣布突破性進展，恭喜「以色列和伊朗兩國結束這場『12 日戰爭』」。

停火協議即遭違反

但脆弱的協議立即受到考驗。伊朗在停火生效前一小時攻擊以色列南部住宅建築，造成至少 4 人死亡。以色列整夜對德黑蘭進行密集轟炸，並摧毀伊朗首都附近的雷達設施作為回應。

納坦雅胡辦公室表示，他在與川普通話後克制了更強烈的回應。川普指責雙方違反休戰，並表示對以色列「不滿意」。

雙方都宣稱取得勝利。納坦雅胡辦公室表示以色列行動目標已達成，而伊朗聲稱休戰「迫使」敵人停火。

核設施損害程度未明

據熟悉情況的人士透露，自美國周日深夜轟炸伊朗核設施後，以色列官員也在尋找結束戰鬥的方式。以色列官員認為此次行動成果「非常重大」，希望將「軍事成就轉化為外交成就」。

停火除停止戰鬥外沒有重大條件，但關鍵問題是美伊是否會恢復核談判，解決危機根源。

川普表示美國攻擊已「完全摧毀」伊朗兩個主要核設施——福爾多和納坦茲。對以色列而言，川普軍事干預至關重要，因為該國家缺乏火力摧毀深埋山下的福爾多設施。