〈房產〉一表看七都購屋門檻 想在台北買房頭期款需備妥逾800萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-24 10:58

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全台房價強漲後水遇台灣央行陸續推出信用管制等政策衝擊，令消費者需自備越來越繁重的頭期款才能買房。房仲業者彙整聯徵中心數據，2025 年第一季七大都會區中，以台北市購屋族平均需自備 822.1 萬元頭期款最高。七都最低的高雄市也需自備頭期款 315 萬元。

全台七都購屋門檻，以台北頭期款需備妥逾800萬元最高。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析同時，房價仍處高檔，加上貸款條件緊縮，購屋人宜需準備較多資金，以免面臨貸款成數不足窘境。

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據聯徵中心 2025 年第一季新增房貸資料，住商機構彙整七大都會區的平均鑑估值與平均核貸成數，計算出各都會區購屋人平均自備款金額。統計顯示，台北市購屋者在今年第一季平均需自備約 822.1 萬元才能買房，位居七大都會區之首，其次則為新竹市與新竹縣，平均自備款亦多達 554.9、470.9 萬元，排名七大都會區的亞軍與季軍。

另比較 5 年前同期數據，新竹市購屋人若是晚 5 年買房，平均得需多承擔 271.8 萬元的自備款，若是新竹縣買房者則須多自備 187.7 萬元的頭期款，雙雙名列七大都會區的冠亞軍；至於本就為全台房市頂點的台北市，購屋人相對 5 年前，也需多自備 127.7 萬元的頭期款，為七大都會區的季軍。

賴志昶指出，新竹縣市受惠於科技園區產業人口紅利，加上近年來重劃區開發日趨飽和，供給量緊縮，致使房價節節高升，加上銀行面臨滿水位問題難解，去年底以來持續限貸，令縣市民購屋需準備較重頭期款；至於台北市，不僅房價持續上揚，且貸款成數則在今年第一季降至七成以下，令市民購屋平均自備款大幅拉升，更讓晚進場的購屋族面臨更沉重的資金門檻。