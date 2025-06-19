〈房產〉南港公辦都更首案由宏匯拿下今簽約 預計投資逾70億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-19 13:00

‌



台北市住都市中心擔任實施者的「南港新都公辦都市更新案」，今 (19) 日完成出資暨實施都市更新契約，宣示攜手推動南港產專區第一個招商成功案件，將由宏匯公司投資逾 70 億元興建，預計於 2033 年完工，預估總銷金額達 150 億元。

南港公辦都更首案由宏匯拿下今簽約，預計2033年完工。(圖：台北市住都中心提供)

南港新都公辦都更案基地位於南港區重陽路 263 巷以西、重陽路以南、重陽路 166 巷以東及興南街以北所圍街廓的中央，面積達 2928.2 坪，為台北市少有大面積土地。現況建物為 1990 年所建，聚落老舊密集且住工混合情形複雜，自 2020 年社區自主申請民間社區公辦都更。

‌



南港新都公辦都更案預計興建 2 棟 SC 的 30 層住宅大樓及 1 棟 RC 的 3 層社會住宅與辦公空間，預估回饋社會住宅約 20 戶，創造 2 萬以上樓地板面積，投資金額約 70 億元以上，總銷售金額達 150 億元以上，預計 2033 年完工。

台北市長蔣萬安表示，「南港新都」案是南港產專區第一個成功招商的公辦都更案，不只代表公辦都更這個成功的案例，也象徵南港區從過去的工業區「黑鄉」，躍升成潮流時尚的「潮城」。這個案子是整合成功了 200 戶中的 170 多戶。

目前南港產專區總共有 16 個民辦都更案，8 案公辦都更案。其中兩案由北市的住都中心擔任實施者，預計 2026 年也會公開招商。