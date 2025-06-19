〈房產〉央行「按兵不動」 永慶房屋：推估因房市降溫、房價盤整 管制見成效

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-19 19:19

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台灣央行今 (19) 日召開理監事會議決議，此次不升息、不升準，而且未鬆綁對房市的信用管制措施。永慶房屋指出，房市交易量明顯下滑，加上房價已出現盤整、小幅修正，房市趨勢已獲扭轉等現象出現，推估是台灣央行維持現行房市管制的主因。

央行「按兵不動」 永慶房屋：房市降溫、房價盤整 管制見成效。(鉅亨網記者張欽發攝)

而台灣央行自 2023 年 6 月的第五波房市信用管制措施，對全台都會區第二戶購購屋逐步緊縮貸款成數及無寬限期等措施，第二戶購屋貸款的最高成數由 7 成一直緊縮到去年 9 月的 5 成，信義房屋 (9940-TW) 指出， 由今天台灣央行提出的資料也透露出現在換屋族群參與房市的熱度暫獲降溫。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023 年 6 月至 2025 年 5 月，本國銀行辦理換屋切結案件共 2142 件，等於每月大概先買後賣切結一年內出售的件數不到 100 件，顯示真正跟銀行簽切結的換屋案件數量很有限。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察今年前五月的房市交易市況，六大都會區建物買賣移轉棟數較去年同期減少 27.1%，交易量明顯下滑，加上房價已出現盤整、小幅修正，房市趨勢已扭轉向下，加上不動產貸款餘額年增率均續減緩，以及不動產貸款集中度也有下降趨勢，顯示第七波選擇性信用管制已發揮政策影響力。因此，央行沒有進一步干預，但也沒有放鬆管制，或許正是央行維持現行房市管制的主因。

目前銀行房貸額度與條件仍嚴格，房市將持續面臨資金面與政策面的雙重壓力，短期內難見明顯反彈，市場將以自住需求為主，投資與投機需求進一步收斂。展望後市，房市欲大不易，未來仍需持續關注美國關稅政策對全球景氣與通膨的衝擊，以及地緣政治風險等不確定因素對國內房市的影響。

面對當前情勢變化快速，而房地產市場也快速降溫，央行並未再加強管制也未進一步放鬆，不過央行的資料也透露出現在換屋族群的困境， 曾敬德指出，4 月以來外在情勢波動甚大，央行也面對許多挑戰，而房市在資金管控後也回復冷靜，的確是有再等等不急著出手的空間，年底也可檢視過去一年銀行管制後的成果，但對不動產產業就會產生許多挑戰，而央行這次資料也說明銀行並沒有不給換屋族切結申請貸款的問題，但從統計數量來看，真正切結取得貸款的數量很有限。

曾敬德分析，先買後賣在市場上是很正常的交易行為，因此央行的選擇性信用管制措施，針對名下已經有一戶房貸的換屋族群，可以切結後一年內賣掉，以爭取較好的貸款條件，不過後來銀行資金有限且將資源留給首購族群的狀況下，加上後續還要追蹤一年內沒賣掉還需要處理，銀行就不是很努力去爭取這樣的貸款業務，加上久了客戶也知道或者看屋時就會先溝通了解，因此統計起來數量就相對有限。