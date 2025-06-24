〈房產〉中信房屋宅調查：逾6成民眾盼放寬房市信用管制

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-24 18:18

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房市持續降溫，民眾購屋態度也隨之趨於保守，中信房屋今 (24) 日發布 2025 年第 2 季的宅調查，調查結果顯示，有 81.6% 的民眾認為理想的購屋時機至少需等待一年以上，相較上一季微幅上升，顯示買方信心尚未恢復。根據本季宅調查結果顯示，有高達 60.9% 的民眾盼放寬針對一般民眾的房市管制，另有 34.6% 的民眾表示因房貸受限而考慮轉向租屋市場。

中信房屋宅調查：逾6成民眾盼放寬房市信用管制。(鉅亨網記者張欽發攝)

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，在國際政經情勢詭譎多變、央行持續維持打炒房政策未見鬆綁的情況下，買賣雙方心態更趨謹慎，房市短期內恐難出現明顯回溫。

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莊思敏指出，目前國際政經局勢仍處於高度不確定狀態，包含俄烏戰爭尚未落幕、中東地緣政治再度升溫，以及川普所提出的 90 天關稅緩徵期即將於 7 月 9 日屆滿，這些變數皆可能牽動全球供應鏈與金融市場波動，進一步衝擊國內消費信心與資金流動性。在此環境下，下半年房市勢必面臨不小的挑戰。

除景氣因素外，國內政策面的持續收緊也對市場構成壓力，莊思敏指出，去年央行祭出史上最嚴的第七波打炒房政策，並同步強化金檢機制，使得購屋民眾的申貸門檻提高，資金來源受限，壓抑整體交易動能。根據本季宅調查結果顯示，有高達 60.9% 的民眾盼放寬針對一般民眾的房市管制，另有 34.6% 的民眾表示因房貸受限而考慮轉向租屋市場。未來政府與金融機構是否能因應民意，適度調整政策方向，將是市場持續關注的焦點。

而對於今年 5 月首度開徵的囤房稅 2.0，有高達 83.6% 的民眾支持，認為課徵合理。莊思敏指出，囤房稅 2.0 的上路，將在一定程度上提高多屋族的持有成本，鼓勵建商與囤房大戶釋出閒置房屋。然而，她也提醒，鑑於目前台灣房屋稅的稅基普遍偏低，若僅倚賴提高囤房稅來逼出空置房屋，恐怕仍難以達到預期成效。