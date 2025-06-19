〈房產〉和碩等大廠插旗桃園工業地產 龜山工業區廠房成布局焦點

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-19 11:09

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今年以來包括高技 (5439-TW)、和碩 (4938-TW) 投入逾 60 億元購置龜山工業區廠房地產，也推升桃園近三年工業不動產交易到近 600 億元，居六都第一，其中龜山工業區累計交易值達 102 億元，佔整體交易額約 17%，顯示龜山工業區在桃園工業地產市場中的關鍵地位。近三年來和碩兩度布局龜山工業區廠房，總投資也達 64 億元。

和碩等大廠插旗桃園工業地產，龜山工業區廠房成布局焦點。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義全球資產公司總經理林三智分析，桃園產業發展成熟、工業不動產供給相對穩定，且人口結構較年輕，為就業市場提供充足的勞動力，其中龜山工業區具區位及產業聚落優勢，近年更吸引法人頻繁進駐布局。

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據信義全球資產公司統計，近三年上市櫃法人在桃園對廠房、工業地等工業不動產交易共達 597 億元，其中龜山工業區累計交易值達 102 億元，占整體交易額約 17%，顯示龜山工業區在桃園工業地產市場中的關鍵地位，法人積極進駐設廠，且在三大交易趨勢助攻下，龜山工業區持續磁吸資金與企業聚集。

林三智指出，因應擴廠需求，千坪以上大坪數廠房需求明顯提升。觀察近年龜山工業區成交的大型工業地產交易，多為土地面積千坪以上的大基地產品。工業不動產是支撐產業發展的重要基礎建設，隨著 AI 智慧升級、生產線整合、淨零排碳等發展趨勢，企業轉型升級需求更大的廠區空間，資產布局也因此朝向廠房小換大、或是購併鄰近廠房以滿足擴廠營運需求。

其次，企業更傾向選擇規劃完善且可合法使用的工業區，做為長期營運據點。林三智表示，編訂工業區相關法規明確，對進駐企業來說可降低營運風險，且具備產業群聚效益，可有效銜接上下游供應鏈，園區內的基礎建設也較能乘載產業用水、用電、廢棄物處理等需求。加上龜山工業區近桃園市區，有利於員工通勤、人才招募，包括代工大廠和碩看好區位發展優勢，近三年來兩度布局龜山工業區廠房，總投資金額達 64 億元。