〈房產〉329檔期結束 5月住展風向球又轉疲弱黃藍燈

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-19 12:09

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在房市 329 檔期結束後，代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」， 5 月燈號再次降為代表衰退的黃藍燈，分數是 39.8 分，六大指標項目中的預售屋推案量、新成屋戶數、成交組數、來客組數都出現下滑。

房市329檔期結束 5月住展風向球又轉疲弱黃藍燈。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展發言人陳炳辰指出，329 檔期甫結束，供給與需求表現即刻走衰，推案量腰斬，5 月預售案僅推出 400 多億元量體，為兩年來的新低，只有桃園市有 4 案達 20 億元案量較爲突出，其他北台灣推案總銷未超過 20 億元。

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需求方面，5 月的購屋量急轉直下，追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數雙降，來客組數為 19.2 組，成交組數是 1.4 組，跌破正常水位的賞屋量，成交則在 2、3 組的標準。不少被認為亮點的個案，如新北市新店區、新店區的開案甜蜜期短暫，公開一兩周後買氣即退散。

同時，市場購屋信心弱化之下，難以順銷自然讓待售建案數據不好看，5 月來到 1302 案，回到 2021 年疫情警戒階段，雖然增幅放緩，僅增約 30 案，較前幾月的增加量體減半。

陳炳辰分析，2025 年上半年轉眼結束，即將迎來家庭出遊的暑假，颱風季節登場，隨後則是民俗月到來，房市利空因素一波波，到了第四季則又是觀望來年的不確定時期，而且不斷有搖擺的美國總統川普政策干擾資金走向，台灣政策面也看不到直接性的不動產層面利多，都導致 2025 年台灣房市表現弱。