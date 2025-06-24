〈美股盤後〉伊朗襲擊美軍中東基地 四大指數仍收紅 特斯拉狂升超8%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-24 05:13

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儘管伊朗襲擊美軍中東基地，令中東局勢進一步惡化，美股主要指數週一 (23 日) 穩健收高，市場仍對美伊衝突升溫反應冷靜，加上聯準會 (Fed) 官員釋出鴿派言論，投資情緒回暖。

伊朗襲擊美軍中東基地 四大指數仍收紅 特斯拉狂升超8% (圖：shutterstock)

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美國轟炸伊朗後，德黑蘭矢言報復，4 萬美軍駐中東的 19 個據點岌岌可危，美國總統川普建議伊朗政權更迭，油輪運價飆升至 2023 年以來最高。

擁有美國在中東最大軍事基地的卡達週一暫時關閉領空，美國和英國大使館建議當地美國人就地避難。沒過幾個小時，伊朗向美軍烏代德空軍基地發射 6 枚導彈攻擊，接著，科威特、巴林和伊拉克暫時關閉領空。

伊朗事前向卡達方面通報攻擊計畫，使得此攻擊並未造成人員傷亡，也未造成重大設施損害。美國總統川普對此表示感謝，並稱伊朗的反擊「非常軟弱」，有助於降低衝突升級的風險。

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 上週表態支持七月降息後，聯準會又有官員放鴿，副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 成了支持最快 7 月降息的第二名聯準會官員，她認為，川普政府推行的關稅政策對美國通膨影響可能是暫時性的。

市場正密切關注聯準會後續表態，尤其是主席鮑爾將於本週起在國會進行為期兩天的聽證會，將成為評估政策走向的重要風向球。

美股週一 (23 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 374.96 點，或 0.89%，收 42,581.78 點。

那斯達克指數上漲 183.57 點，或 0.94%，收 19,630.98 點。

S&P 500 指數上漲 57.33 點，或 0.96%，收 6,025.17 點。

費城半導體指數上漲 32.83 點，或 0.63%，收 5,244.30 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 150.61 點，或 1.07%，收 14,202.36 點。

標普 11 大板塊普遍上揚，其中非必需消費品領漲，大漲 1.75%，房地產和必需消費品也分別上漲 1.49% 與 1.30%，僅能源股收黑。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 上漲 2.37%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.25%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.87%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.58%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.39%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.48%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.17%。

企業新聞

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 飆升 8.23% 至每股 348.68 美元。特斯拉週日終於在美國奧斯汀啟動無人計程車 (robotaxi) 服務試營運，使用旗下 Model Y 車款展開試乘，並且僅向少數參與「早期體驗計畫」。

諾和諾德 (NVO-US) 下一代減肥藥 CagriSema 的最新業績令人失望，且與禮來公司的 Zepbound 相比並無明顯優勢，導致該股暴跌逾 5% 至每股 69.72 美元。

華爾街分析

儘管伊朗國內有聲音呼籲封鎖荷姆茲海峽，作為對美報復手段，但市場預期衝突不致擴大，反而紓解投資人先前對川普是否會對伊朗動武的不確定疑慮。

分析機構 Vital Knowledge 在報告中表示，美國襲擊伊朗核設施的事件反而「消除了某種程度的不確定性」，對市場構成正面作用。

哈里斯金融集團董事總經理 Jamie Cox 指出：「市場只關心石油供應衝擊，只要供應不受影響，市場就會大幅上漲。無論總統是否誇大了空襲效果，伊朗的核計畫確實倒退了數十年。」

Evercore 執行副總裁 Krishna Guha 認為：「(週一) 這次象徵性打擊，讓伊朗可以聲稱它已經對美軍進行了報復，同時也發出了一個明確的訊號，即它不想捲入與美國的一場它無法取勝的戰爭，因為這將威脅其政權穩定。」