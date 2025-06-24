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伊朗石油出口恐中斷！中國油源穩不慌 東南亞國家更脆弱

鉅亨網編譯段智恆


根據《巴隆周刊》(Barron"s) 周一 (23 日) 報導，美國與以色列聯手空襲伊朗核設施，引發全球關注波斯灣油輪運輸安全，儘管中國是伊朗原油的最大買家，但分析指出，若每日 100 萬至 200 萬桶的伊朗石油出口受阻，經濟受創最深的未必是中國，而是其他亞洲新興市場。

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伊朗石油出口恐中斷！中國油源穩不慌 東南亞國家更脆弱(圖：REUTERS/TPG)

中國原油進口體質較強 擁多重緩衝

中國外交部在美國對伊朗發動攻擊後，迅速譴責此舉，並與俄羅斯、巴基斯坦聯合提交聯合國草案，呼籲立即無條件停火。北京同時強調支持透過談判降溫衝突，延續其「不選邊站」的中東立場。

2024 年，中國進口的原油總額約為 3,200 億美元，是伊朗石油的最大買家，占伊朗總出口的約五分之一。然而，根據 RAND 中國研究中心副主任 Gerard DiPippo 分析，儘管中國也會受到原油價格波動影響，但其對經濟的衝擊程度相對較小。

一方面，中國的國內生產毛額 (GDP) 規模龐大，進口能源支出占比低於如印度、南韓、泰國與新加坡等亞洲國家；另一方面，中國已建立戰略石油儲備，並擁有能適應不同原油等級的煉油設施，若伊朗原油中斷，仍可透過其他來源補足供應。

BCA 研究公司中國與新興市場首席策略師 Arthur Budaghyan 也指出，中國擁有龐大的經常帳盈餘，有助緩衝油價上漲的財政風險，而如菲律賓與印度等經常帳赤字國家，則面臨資金外流與貿易惡化的雙重壓力。

印度與東南亞國家更脆弱 市場暫無恐慌

在地緣緊張情勢升高下，中國與印度股市本周一開盤仍表現穩健，反映市場預期短期內衝突不至於全面爆發。iShares 中國 ETF 上漲 0.7%、iShares 印度 ETF 則小幅上漲 0.1%。

此外，根據美國智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 專家 Emily Harding 觀察，伊朗目前仍積極出口石油，並將部分原油儲存在海上油輪中，以避開運輸中斷風險，確保對中國的出口持續。

不過專家提醒，若波斯灣緊張持續升級，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 這條全球最關鍵的石油航道若遭封鎖，勢將推升全球油價，引發更廣泛的通膨壓力與資金流動變化。

TS Lombard 全球政治研究主管 Christopher Granville 在報告中則指出，目前市場預期「最壞情況只是一場短暫風暴」，尚未反映全面衝擊。

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