以伊衝突會導致經濟衰退嗎？華爾街這樣看
鉅亨網編譯王貞懿
據《商業內幕》周一 (23 日) 報導，儘管以伊衝突升溫，華爾街多數投行基本預測仍樂觀，預期油價將回落。但分析師警告，若荷姆茲海峽遭封鎖等極端情況發生，油價恐飆升並引發經濟衰退。
儘管經濟衰退風險已從川普 4 月關稅宣布後的高峰大幅回落，但華爾街分析師認為，以色列與伊朗衝突重新點燃了對全球經濟成長路徑的擔憂。
荷姆茲海峽封鎖風險提升
美國周末空襲伊朗核設施後，預測市場 Polymarket 數據顯示，伊朗封鎖該海峽的機率飆升至逾 50%。市場擔心若此事成真，全球經此運輸約 20% 石油受阻，將推升油價並推高通膨。
軍事衝突進一步升級的風險，正是高盛 (GS-US) 尚未調降經濟衰退機率的主因，該行目前維持 30% 的預測。
高盛：極端情境下經濟衰退風險增加
高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在周末發布的報告中指出，目前美國原油價格約每桶 73 美元、布蘭特原油約每桶 76 美元，較 6 月初上漲約 10 美元，尚不足以對通膨和 GDP 成長構成重大威脅。
不過，他認為在「衝突大幅擴大和 / 或荷姆茲海峽遭封鎖的極端情境下」，油價可能出現更大幅度上漲，經濟衰退的風險也會大幅增加
高盛大宗商品分析師預測，最壞情況下，通過荷姆茲海峽的石油量可能在一個月內減少 50%，接下來 11 個月維持 10% 的減量。這將推升布蘭特原油價格峰值至每桶 110 美元，之後在 2025 年第四季回落至每桶 95 美元。
雖然高盛的基本情境預測布蘭特原油價格將在年底前回落至每桶 60 美元，並對 GDP 成長產生溫和提振，但能源供應中斷可能使全球經濟成長率減少 0.3 個百分點，並推升通膨 0.7 個百分點。
華爾街示警：最壞情況下股市恐重挫
摩根士丹利 (MS-US) 同樣認為油價上漲可能成為負面催化劑，引發標普 500 指數 19% 的跌幅。該行首席投資長暨首席股票策略師 Mike Wilson 表示，油價年增 75% 在歷史上足以干擾商業週期並導致經濟衰退。
摩根大通 (JPM-US) 表示，油價上漲 75% 並非不可能。該行大宗商品分析師認為，波斯灣地區能源生產遭受重大干擾的機率為 21%，可能推升油價至每桶 120-130 美元。
不過，摩根大通認為更可能的情況是原油價格將在年底前平均回落至每桶 60 美元左右，並延續至 2026 年，除非地緣政治嚴重升級。
摩根士丹利大宗商品策略師 Martijn Rats 指出，油價飆升 75% 只會在荷姆茲海峽供應長期中斷的情況下出現。
Wilson 寫道：「因此，儘管我們對風險保持敬畏，但要達到這種程度還有很長的路要走。」
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