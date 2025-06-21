Fed華勒對川普遞投名狀？暗示7月就能降息 想搶主席大位？

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-21 09:10

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美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週五 (20 日) 在 CNBC 受訪時表示，美國經濟「處於良好狀態」，若通膨繼續靠近 2% 目標，聯準會最早可於七月啟動小幅降息。

華勒對川普遞投名狀？暗示7月就能降息 想搶主席大位？(圖：REUTERS/TPG)

此番談話立即被市場視為政策轉向訊號，也被部分經濟學家解讀為華勒角逐下一任聯準會主席的加分動作。

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華勒指出，聯邦資金利率已連續四次會議按兵不動，但若數據保持穩健，他支持「緩步」降息以免壓力累積。他補充，若中東衝突或其他外部衝擊再起，聯準會仍可暫停行動，保留政策彈性。

雖然華勒表態鮮明，但聯準會決策層整體仍維持觀望。

華勒對川普遞投名狀？暗示 7 月就能降息 想搶主席大位？(圖：REUTERS/TPG)

聯準會最新點狀圖顯示，今年最多僅有兩次的降息共識，CME 的 FedWatch 工具也將七月降息機率估約 8%。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 本週稱經濟前景「仍高度不確定」，並強調需觀察關稅、地緣政治及油價波動。

華勒與芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 被視為聯準會內最偏鴿派的成員。

Renaissance Macro Research 首席經濟學家 Neil Dutta 認為，華勒能為寬鬆政策提供理論支持，是「最有可能接替鮑爾的人選」。

Kalshi 數據顯示，華勒領先財政部長貝森特 (Scott Bessent) 與前理事華許 (Kevin Warsh) 等競爭者。

聯準會主席任命權屬於美國總統，現任主席鮑爾任期至 2026 年 5 月屆滿，美國總統川普近期連番批評其貨幣政策「愚蠢」。川普甚至笑稱能提名自己擔任主席職務的話，他「一定做得更好」。

儘管最高法院裁定總統不得在任期內撤換主席，鮑爾在本週記者會仍強調聯準會目標是「穩健經濟與穩定物價」，對個人去留不作評論。