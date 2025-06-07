鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-07 08:44

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美國總統川普週五 (6 日) 表示，關於下一任聯準會 (Fed) 主席的人選，決定將很快公布，並強調一位「好的聯準會主席」應該會降息。

川普很快會公布下任Fed主席人選 點名華許備受好評 (圖：REUTERS/TPG)

鮑爾任期 2026 年 5 月結束，當被問到下屆人選何時出爐？川普在空軍一號上對記者表示：「這件事很快就會宣布。」

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被問及是否考慮前聯準會理事華許 (Kevin Warsh) 時，川普說：「他備受好評。」

外界普遍認為華許是川普下一任聯準會主席的熱門人選之一。

華許在 2006 年 2 月到 2011 年 4 月擔任聯準會理事，他是由美國前總統小布希 (George W. Bush) 任命。

週五稍早前，川普也表示聯準會應該大幅降息一個百分點，並再次批評現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 行動太過遲緩。

川普第二次任期以來，他多次公開抨擊鮑爾未能按照他的期望降息。兩人上週首度面對面會談，川普當面告訴鮑爾，他未降息是個「錯誤」。