〈房產〉打到天荒地老？上波管制6年直到量縮+房地合一上路才放手

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-20 16:34

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市場關注台灣央行甚麼時間點會對房市較為鬆綁，觀察上一次選擇性信用管制措施，央行從 2010 年 6 月實施後，一直到 2016 年才鬆綁，主要當時房地合一實價課稅上路後，不動產投機需求減少加上房價趨於穩定，觀察當時交易量變化，2015 年建物買賣移轉棟數則是 14 年來首度跌破 30 萬棟，顯示房市要趨於穩定才有條件放鬆。

打到天荒地老？房仲：上波管制6年直到量縮+房地合一上路才放手。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣自 2010 年 6 月採行不動產針對性審慎措施以來，金融機構持續強化不動產授信風險自主管理，加上房地合一實價課稅新制上路，整體市場不動產投機需求減少，房價趨於穩定，央行在 2016 年 3 月調整不動產針對性審慎措施，取消特定地區不動產信用管制。但針仍對高價住宅貸款，持續予以規範。

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觀察上一波央行的選擇性信用管制措施，實施當年度建物買賣移轉棟數為 40.7 萬棟，一直到 2015 年才跌破 30 萬棟，且搭配當時有房地合一稅上路抑制，央行才鬆綁房市管制措施，鬆綁後房市也呈現自用當道的理性市場，一直到 2019 年建物買賣移轉棟數才重新站回 30 萬棟。