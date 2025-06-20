櫻花建去年股利2.5元創5年新高 預估今年營收上百億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-20 14:13

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櫻花建設 (2539-TW) 今 (20) 日召開股東會，會中通過配發去年股利 2.5 元，爲 5 年新高，同時，櫻花建在下半年有台中烏日、潭子及桃園楊梅建案完工入帳挹注下，全年營收將突破 100 億元大關，改寫歷史新高，而櫻花建預計 2025 年推案量體也達 180 億元。

櫻花建設董事長陳世英。(鉅亨網記者張欽發攝)

櫻花建 2024 年營收 90.19 億元，創新高，稅後純益 28.3 億元，每股純益達 2.85 元，櫻花建對去年盈餘的分配包括 2 元股票股利及 0.5 元現金股利，合計爲 2.5 元，創 5 年來股利新高。

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對昨天台灣央行車量監事會並沒有進一步對房市信用管制放寬或加嚴的動作，櫻花建董事長陳世英指出，目前房市買氣低迷，預期以送裝潢、送家電的讓利將成爲趨勢，櫻花建線上新個案將視情況、維持讓利 10-15% 策略。

櫻花建 2025 年 1-5 月營收已達 63.87 億元，年增 2.71 倍，下半年完工個案包括有台中烏日區「高鐵之櫻 - 悅綻」、台中潭子區「櫻花知殷」與「櫻花知築」、桃園市楊梅區「櫻花旭」，全年營收將突破百億元，創新高。