鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 21:30

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有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ)記者 Nick Timiraos 周三 (18 日) 撰文指出，在利率可能維持不變的 Fed 利率決策公布前夕，華爾街的注意力聚焦於一個看似微小但具象徵意義的問題：19 位決策官員的利率預測中位數，究竟會預測 2025 年降息一次，還是兩次？

Fed傳聲筒：點陣圖成市場誤判關鍵？聯準會內部出現反思聲浪(圖：REUTERS/TPG)

這場預測大賽反映了會議本身缺乏懸念，也凸顯出市場對「點陣圖」的高度依賴。但面對經濟高度不確定性，許多 Fed 內部官員也開始反思，這樣的工具是否已淪為市場誤解與過度解讀的根源。

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中位數之爭：市場「讀圖」太用力，預測效果反而失真

所謂「點陣圖」(Dot Plot)，是 Fed 每季度發布的經濟預測摘要 (SEP) 一部分，圖上每一點代表一位決策官員對未來年底利率的個人預測。市場關注的焦點，常落在這些預測的中位數變化。

例如，在 2024 年 3 月會議中，點陣圖顯示 9 位官員預測降息兩次、4 位預測一次、4 位預測零次、2 位預測三次，結果中位數落在「降息兩次」。但只要少數人立場轉向，中位數就可能從「兩次」變為「一次」，從而左右市場對整體政策方向的解讀。

這種近乎「數學遊戲」的情境，在 2024 年下半年曾發生過：當時 6 月會議預測僅有一次降息，但實際上聯準會在 9 月啟動了總計 1 個百分點的降息循環，導致市場對點陣圖的可靠性產生疑慮。

官方也心累：點陣圖溝通價值遭質疑

對於點陣圖的爭議，部分聯準會官員早已表達過保留。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 坦言：「我們得做出預測，而人們對這些預測認真看待，問題是你根本無法表達出自己內心有多不確定。」

他甚至說：「多數時候我不想填那份預測表，有時候倒是覺得還好有它在。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 也一再強調，點陣圖並非「承諾」或「協議」，只是官員基於當下資訊所做的預測。但市場往往仍將其視為未來利率路徑的「官方指引」，造成政策訊號扭曲。

因此，Fed 內部將在今年晚些時候討論包括點陣圖在內的溝通工具是否需要改革。有一種中間方案是停止公布中位數，改為只揭露「預測範圍」與「集中區間」，避免過度聚焦單一數值。

通膨與關稅增添不確定 點陣圖難承政策轉折重任

本周的會議正是這項辯論的試金石。外界預期利率將維持不變，但點陣圖的變化可能帶動市場劇烈反應。尤其在川普於 4 月初宣布「解放日」關稅後，Fed 上次點陣圖已顯得過時。

部分決策官員可能因關稅衝擊調升通膨預測，進而下調原先預估的 2025 年降息次數。但也有人主張，眼下勞動市場略微走軟，加上通膨路徑未定，應避免給出虛假的具體預測。