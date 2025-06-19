鉅亨網編譯段智恆 2025-06-19 01:30

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根據美媒《The Information》周三 (18 日) 援引知情人士消息報導，OpenAI 近期開始對其生成式人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 的企業版提供折扣優惠，並對微軟 (MSFT-US) 的相關產品銷售產生負面影響。

ChatGPT折扣開打！OpenAI拓展客戶群 微軟內部壓力升高(圖：REUTERS/TPG)

消息指出，若企業客戶同時購買其他 OpenAI 產品，或簽署多年合約，即可獲得約 10% 至 20% 的價格折扣。這些附加產品包括應用程式介面 (API)、於今年 2 月推出的「深度研究」(Deep Research) 智慧代理，以及上月預覽推出的 Codex 編碼代理工具等。

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OpenAI 向投資人表示，預計到 2030 年，ChatGPT 的企業用戶業務將創造約 150 億美元營收。今年稍早該公司亦透露，ChatGPT Enterprise 去年已創造約 1 億美元收入，並於 2 月突破 300 萬付費商業用戶，包含 ChatGPT Enterprise、Team 與 Edu 等版本。

不過，《The Information》指出，這波折扣策略已對微軟內部銷售人員造成壓力。微軟同樣提供企業版 Copilot 應用程式與大型語言模型，與 OpenAI 產品出現直接競爭。儘管微軟為 OpenAI 的最大金主之一，但雙方近期關係顯現緊張，特別是在 OpenAI 收購新創公司 Windsurf 之後。

報導亦指出，OpenAI 高層內部曾討論是否反過來指控微軟涉入反競爭行為，突顯這對 AI 業界最重要的策略聯盟之一，正面臨日益複雜的合作與競爭關係。