橡樹資本創辦人對中國市場仍樂觀 呼籲北京向外資開放更多資產類別

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-19 01:12

‌



據《金融時報》周三 (18 日) 報導，管理 2000 億美元資產的橡樹資本創辦人馬克斯 (Howard Marks)，呼籲中國向外國投資人開放更多資產類別，同時對這個全球第二大經濟體表達樂觀看法。

橡樹資本創辦人馬克斯近日指出：「我對中國經濟的長期前景非常樂觀。」(圖:Shutterstock)

馬克斯在上海年度旗艦金融會議的座談會上表示：「我對中國經濟的長期前景非常樂觀。」他指出中國的基礎建設和中產階級規模，是他保持樂觀的原因。

‌



馬克斯發表這番言論之際，正值美中貿易緊張局勢升溫、中國房市低迷的時候。

外資進入仍受限

但海外資產管理公司在疫情封鎖期間難以獲得進展，當時中國大陸與外界隔絕，凸顯了國家主導金融體系內部的體制差異。

外資對許多中國資產的投資仍然有限，包括國內公司債券市場，截至去年底外資持有比例僅 0.29%。

不久前摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 才表示，將「深化」與中國的往來。根據官方媒體報導，戴蒙與副總理何立峰舉行了會面。一年前，戴蒙曾表示公司在中國的部分業務「急劇下滑」。

中國股市近年來表現疲軟，不過去年 9 月的政策支撐措施帶動股價上漲。

逆向投資專家看好中國

馬克斯在過去 50 年間以逆向投資聞名，他專門在其他人避之唯恐不及時進入市場，投資標的包括高收益債券、不良債務以及中國市場。

2022 年，當其他人認為中國市場「不可投資」時，馬克斯告訴《金融時報》，經過與中國當局多年的高層對話，並獲得法治將受到維護的保證，他對投資中國市場感到安心。

三年前，全球負債最高的房地產開發商中國恒大集團爆雷後不久，橡樹資本隨即接手恒大位於香港北部的「城堡計畫」房地產開發案。

本月稍早，馬克斯告訴《金融時報》，全球投資人開始質疑美國市場的獨特優勢是不是不再如此。但他補充說，人們懷疑依舊歐洲和亞洲市場是否能提供有意義的替代選擇。

「歐洲仍有僵化的成長和極高的監管水準，而中國仍然複雜」，他說，「大量資本還能部署到哪裡去？」