鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 02:13

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美國總統川普周二 (17 日) 召開國安會議，討論美國是否將進一步介入以色列與伊朗之間持續升級的軍事衝突。會前川普透過社群平台發文，要求伊朗「無條件投降」，並語帶威脅表示，美方已掌握伊朗最高領袖哈米尼的藏身處，「現在不會除掉他，但隨時可以」。

川普嗆伊朗「無條件投降」！國安會議聚焦是否出兵(圖：REUTERS/TPG)

川普並宣稱，美國已與以色列掌握伊朗上空的完全制空權，這使外界普遍擔憂，美軍即將對伊朗展開更進一步的軍事行動。

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德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 也在七國集團 (G7) 高峰會中透露，美國將於當日內做出是否參與軍事行動的決定，並警告若伊朗不重返談判桌，全面摧毀其核計畫可能成為選項。

以色列擴大空襲 伊朗誓言報復

以色列國防部長卡茲 (Israel Katz) 表示，軍方將升級對德黑蘭「極具戰略價值目標」的空襲行動，並呼籲民眾撤離相關地區。以國軍方也指出，目前尚無法評估對伊朗核設施攻擊是否成功，但每日轟炸仍持續加深。根據聯合國核監督機構衛星影像，以色列已對伊朗納坦茲 (Natanz) 地底鈾濃縮設施造成損害。

伊朗軍方則誓言將對以色列發動「懲罰性行動」，並警告以色列民眾盡速撤離特拉維夫與海法。伊朗政府官方指出，已有超過 200 人在空襲中死亡。以色列方面則回報有 24 人喪生，超過 600 人受傷。

以色列煉油業者 Oil Refineries 表示，旗下煉油廠在空襲中受損並暫時停工，導致全國燃料供應面臨中斷。全國最大加油站業者 Sonol 也警告，部分地區的加油供應將受到衝擊。

美軍部署提前進場 外界憂心戰事擴大

美方目前已提前部署尼米茲號航母打擊群 (USS Nimitz) 駛往中東，同時增派戰機與其他空軍力量。根據知情人士說法，這是美軍自上周五以來首次大規模軍事調動，標誌著美國可能進一步介入中東戰局。

美國副總統范斯 (JD Vance) 指出，川普正在向世界傳遞明確訊息：伊朗不得擁有核武，並暗示總統擁有多種選項以達成此目標。川普的特使魏科夫 (Steven Witkoff) 或副總統本人，也可能被派往與伊朗進行高層談判。

雖然川普未明言是否會開戰，但共和黨參議員葛蘭姆 (Lindsey Graham) 強調，他「百分之百支持」美方參與轟炸伊朗福爾多 (Fordow) 核設施。他強調：「要摧毀伊朗核計畫，就得摧毀福爾多。」