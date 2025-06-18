鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 02:00

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根據《彭博》周二 (17 日) 報導，美國最高法院本周首次接獲請求，要求推翻總統川普推動的全球關稅措施，可能將使大法官們捲入一場牽動全球經濟的重大關稅爭議。

美玩具商控川普關稅違法 要求最高法院介入審查(圖：REUTERS/TPG)

兩家教育玩具製造商——Learning Resources Inc. 與 hand2mind Inc. 於周二向最高法院提出請願，要求加速審理川普關稅是否合法，並盼望在今年底前獲得最終裁決。這起訴訟核心在於川普是否逾越《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 所賦予的總統關稅權限。

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原本這是一宗相對低調的訴訟案，聯邦地方法院法官 Rudolph Contreras 曾判定川普超越 IEEPA 賦權，但判決僅限於兩家提出訴訟的玩具公司有效。川普政府其後上訴，這兩家公司則直接請求最高法院跳過上訴法院程序，逕行審理此案。

他們在聲請中指出，這項關稅政策對美國商業與消費者帶來重大衝擊，加上川普聲稱擁有不受限制的徵稅權力，已造成市場高度不確定性，因此「相關挑戰無法承受正常上訴流程所需時間」。

儘管相關文件尚未於最高法院網站公開，原告已請求大法官在暑期休會前 (約兩周內) 決定是否受理，並建議最快於 9 月或 10 月開庭審理。

川普政府自重返白宮以來，已全面強化貿易保護措施，並引用 IEEPA 展開一連串高關稅政策，目前涵蓋汽車、電子、鋼鐵與玩具等進口品項。

白宮與司法部尚未對此訴訟發表評論。另一方面，聯邦上訴法院在另一宗相關案件中表示，現行關稅可維持不變，直到該院於 7 月 31 日聽取口頭辯論為止。