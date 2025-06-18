鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 01:00

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根據《華爾街日報》(WSJ)周二 (17 日) 報導，美國總統川普家族的地產事業近期再度在國際市場大展拳腳，最新財務揭露顯示，2024 年來自海外的授權與開發收入飆升至 4,460 萬美元，是去年的五倍，其中包括來自印度首富安巴尼 (Mukesh Ambani) 集團旗下子公司的 1,000 萬美元授權金。

去年吸金逾四千萬美元！川普品牌授權全球熱賣 印度富豪安巴尼也搶進(圖：REUTERS/TPG)

安巴尼神秘計畫曝光 川普品牌進軍孟買

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根據川普日前提交的年度財務揭露報告，來自印度信實工業 (Reliance Industries) 旗下「Reliance 4IR Realty Development」的付款，為川普品牌授權於孟買市某項尚未公開的地產開發計畫。該筆授權金金額達 1,000 萬美元，顯示雙方合作規模不小。

雖然信實工業歷來聚焦於石化、電信與零售業務，房地產並非其主要業務，但近年該集團已開始進軍大型都市更新案，包括孟買超過 4000 英畝重建項目。安巴尼今年 1 月曾現身川普在華府的就職典禮，並在 5 月於卡達參加了與川普有關的國宴活動，雙方互動日益密切。

川普家族逆風擴張 外交利益與商業利益界線模糊

川普家族今年積極擴展全球業務，陸續於越南、杜拜、沙烏地阿拉伯與卡達等地簽下授權合約，顯示第二任期不再自我設限。根據報告，沙國開發商 Dar al Arkan 是川普品牌最大金主，2024 年貢獻授權金 2,200 萬美元；越南與杜拜的兩間開發商也各支付超過 500 萬美元。

過去川普在第一任期時承諾暫停海外授權交易，避免利益衝突，如今則由其子小唐納．川普 (Donald Trump Jr.) 與艾瑞克．川普 (Eric Trump) 掌管地產事業，小唐納在卡達公開表示：「既然即使停止交易仍被批評，那我們這次就不再自我設限，只不與外國政府直接交易。」

儘管白宮聲稱總統關心的是「美國人民的好交易，而非自身利益」，但外界仍憂心川普家族的商業活動將再度模糊總統職責與私人利益的界線。

例如越南政府近期為川普開發案加速審批，同時也積極遊說降低美國對其 46% 關稅；卡達則在川普出訪前兩週安排其子為川普高爾夫俱樂部揭幕；而在塞爾維亞的開發案，則成為當地反對派攻擊總統親川普立場的焦點。