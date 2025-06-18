拒交資料惹怒美FCC！中國移動30天內不回應就要挨罰
鉅亨網編譯段智恆
美國聯邦傳播委員會 (FCC) 周二 (17 日) 表示，已對中國移動 (600941-CN) 發出正式警告，因該公司在調查期間未依規定回答關鍵問題，可能將面臨罰款。FCC 強調，中國移動的行為顯示對美方監管權限的漠視，也恐損害美國調查潛在國安風險的能力。
早在 2019 年，FCC 就以國家安全疑慮為由，禁止中國移動及多家中資電信業者在美國提供電信服務。今年 3 月，FCC 擴大調查範圍，針對包括華為、中興通訊 (000063-CN)、海康威視 (002415-CN)、中國電信 (601728-CN) 等 9 間中國公司展開審查，評估它們是否在試圖規避現有美國禁令。
根據最新發布的警告函，FCC 表示自 2022 年 11 月起已針對中國移動在美業務展開調查，並在今年 2 月再度發函要求補充資料。然而，中國移動不僅未如實提供所需文件，還未具體回應調查問題。FCC 指出，該公司此舉構成「不當行為」，違反對美國監管機構的基本配合義務，已影響調查進程。
FCC 要求中國移動在 30 天內回覆所有問題，否則將依法開罰。針對此事，中國移動尚未對媒體做出回應。
美國 FCC 早前曾指出，中國移動受中國政府間接擁有與控制，且其業務結構存在被北京操控的高度風險，包括可能涉及電腦入侵、經濟間諜行為等資安威脅。
此外，FCC 主席 Carr 今年 3 月曾表示，許多中資企業可能仍在美國營運，是因為它們誤以為遭列入限制名單並不適用於所有營運類型。此次與中國移動一併接受調查的還包括海能達 (002583-CN)、大華科技 (002236-CN)、中國聯通（美洲）(00762-HK) 與 ComNet 等企業。
- 看穿港股AI熱潮與IPO紅利！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 去年吸金逾四千萬美元！川普品牌授權全球熱賣 印度富豪安巴尼也搶進
- 美國5月工業生產意外下滑0.2% 3個月內再度萎縮
- 美參議院建議2028年終止太陽能稅收抵免 類股全面重挫
- 美銀：美股長期領先優勢恐逆轉 投資人押注國際股市
下一篇