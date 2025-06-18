鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 01:19

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美國聯邦傳播委員會 (FCC) 周二 (17 日) 表示，已對中國移動 (600941-CN) 發出正式警告，因該公司在調查期間未依規定回答關鍵問題，可能將面臨罰款。FCC 強調，中國移動的行為顯示對美方監管權限的漠視，也恐損害美國調查潛在國安風險的能力。

拒交資料惹怒美FCC！中國移動30天內不回應就要挨罰(圖：REUTERS/TPG)

早在 2019 年，FCC 就以國家安全疑慮為由，禁止中國移動及多家中資電信業者在美國提供電信服務。今年 3 月，FCC 擴大調查範圍，針對包括華為、中興通訊 (000063-CN)、海康威視 (002415-CN)、中國電信 (601728-CN) 等 9 間中國公司展開審查，評估它們是否在試圖規避現有美國禁令。

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根據最新發布的警告函，FCC 表示自 2022 年 11 月起已針對中國移動在美業務展開調查，並在今年 2 月再度發函要求補充資料。然而，中國移動不僅未如實提供所需文件，還未具體回應調查問題。FCC 指出，該公司此舉構成「不當行為」，違反對美國監管機構的基本配合義務，已影響調查進程。

FCC 要求中國移動在 30 天內回覆所有問題，否則將依法開罰。針對此事，中國移動尚未對媒體做出回應。

美國 FCC 早前曾指出，中國移動受中國政府間接擁有與控制，且其業務結構存在被北京操控的高度風險，包括可能涉及電腦入侵、經濟間諜行為等資安威脅。