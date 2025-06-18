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拒交資料惹怒美FCC！中國移動30天內不回應就要挨罰

鉅亨網編譯段智恆


美國聯邦傳播委員會 (FCC) 周二 (17 日) 表示，已對中國移動 (600941-CN) 發出正式警告，因該公司在調查期間未依規定回答關鍵問題，可能將面臨罰款。FCC 強調，中國移動的行為顯示對美方監管權限的漠視，也恐損害美國調查潛在國安風險的能力。

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拒交資料惹怒美FCC！中國移動30天內不回應就要挨罰(圖：REUTERS/TPG)

早在 2019 年，FCC 就以國家安全疑慮為由，禁止中國移動及多家中資電信業者在美國提供電信服務。今年 3 月，FCC 擴大調查範圍，針對包括華為、中興通訊 (000063-CN)、海康威視 (002415-CN)、中國電信 (601728-CN) 等 9 間中國公司展開審查，評估它們是否在試圖規避現有美國禁令。


根據最新發布的警告函，FCC 表示自 2022 年 11 月起已針對中國移動在美業務展開調查，並在今年 2 月再度發函要求補充資料。然而，中國移動不僅未如實提供所需文件，還未具體回應調查問題。FCC 指出，該公司此舉構成「不當行為」，違反對美國監管機構的基本配合義務，已影響調查進程。

FCC 要求中國移動在 30 天內回覆所有問題，否則將依法開罰。針對此事，中國移動尚未對媒體做出回應。

美國 FCC 早前曾指出，中國移動受中國政府間接擁有與控制，且其業務結構存在被北京操控的高度風險，包括可能涉及電腦入侵、經濟間諜行為等資安威脅。

此外，FCC 主席 Carr 今年 3 月曾表示，許多中資企業可能仍在美國營運，是因為它們誤以為遭列入限制名單並不適用於所有營運類型。此次與中國移動一併接受調查的還包括海能達 (002583-CN)、大華科技 (002236-CN)、中國聯通（美洲）(00762-HK) 與 ComNet 等企業。
 

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美國聯邦傳播委員會FCC中國移動罰款中資企業美國中國華為中國電信海康威視禁令資安疑慮制裁產業

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中國移動112.9-0.14%
中興通訊31.5-0.66%
海康威視27.62+0.11%
中國電信7.76+0.13%
海能達13.11+3.80%
大華股份15.42+0.20%
中國聯通9.660-0.51%

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