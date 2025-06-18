鉅亨網新聞中心 2025-06-18 06:00

‌



據中國鷹派官媒《環球時報》報導，破壞伊朗核計畫是以色列空襲行動的核心目標，以色列將伊朗三個關鍵核設施列為打擊目標，分別是納坦茲、伊斯法罕和福爾多。

以色列啃不下來的伊朗核設施，深藏深山腹地超百米地下。（圖：Shutterstock）

目前最穩如泰山的一處設施當屬位於深山腹地的福爾多，它也被認為是目前伊朗最關鍵的一處目標。

‌



由於缺乏最具威力的鑽地炸彈和能突破伊朗防空網的戰略轟炸機，以色列對福爾多的襲擊如同隔靴搔癢，無法對其運轉產生任何影響。

以色列多方施壓，希望美國能幫忙參與對福爾多的襲擊。美國軍事專家認為，以色列看重的是美軍手上的 B-2 轟炸機和巨型鑽地炸彈 MOP，缺少這兩樣「大殺器」的以色列，注定難以啃下福爾多這塊硬骨頭。

據商業衛星照片以及美方評估，目前以色列的襲擊對納坦茲和伊斯法罕兩處核設施的地面建築部分產生明顯破壞。

不過，國際原子能機構評估，位於地下部分的核設施沒有遭以軍嚴重破壞，也未檢測到核洩漏情況。

相比之下，福爾多顯得固若金湯。以軍在 6 月 13 日的空襲中曾對福爾多核設施發動襲擊，但國際原子能機構表示，這裡沒有受到影響，以軍也沒有聲稱給福爾多核設施帶來任何重大損失。其中原因主要歸功於福爾多獨特的地理位置和構造。

福爾多位於距離伊朗北部什葉派「聖城」庫姆 30 公里一處村莊，從地形上看，這裡位於深山裡的河谷地帶。

由於深埋在地下，網上關於福爾多核設施的公開圖像影片很少見。據估計，福爾多核設施的主體部分在地下 80-90 米的深度，更深的部分距離地表早已超過百米，僅有隧道入口、通風系統、倉庫營房等暴露在地面上。

據推測，伊朗很可能像加固納坦茲一樣，在地下部分加裝混凝土，以保護關鍵離心機裝置。

此外，福爾多背靠的「聖城」庫姆，是什葉派最大學術中心，匯聚諸多科學人才，伊朗革命衛隊也在庫姆擁有強大防禦力量。