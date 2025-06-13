鉅亨網編譯段智恆 2025-06-13 03:00

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超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 周四 (12 日) 在加州聖荷西舉行的公司活動中表示，該公司最新的 MI350 系列人工智慧 (AI) 加速器晶片效能可媲美甚至超越輝達 (NVDA-US) 的產品，並預估 AI 晶片市場未來三年將突破 5,000 億美元規模。

超微挑戰輝達！蘇姿丰：新晶片效能勝出 AI晶片市場規模爆發(圖：REUTERS/TPG)

蘇姿丰指出，超微最新推出的 MI355 晶片本月初已開始出貨，運行 AI 軟體的速度為上一代產品的 35 倍，在撰寫 AI 程式碼方面的表現也不輸輝達的 B200 與 GB200 系列，價格則更具競爭力。她強調，這是超微在 AI 領域的一次重大飛躍。

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雖然目前在 AI 加速器市場上，超微仍遠落後於龍頭輝達，但該公司希望藉由新一代 MI 晶片逐步拉近差距。蘇姿丰表示，AI 市場成長速度之快超乎預期，她原本預估至 2028 年整體市場將達 5,000 億美元，如今預測將「突破這個門檻」。

超微今年 2 月公布資料中心業務展望時曾因成長幅度未達分析師預期，導致市場反應冷淡。這次透過全新 MI 系列產品，超微希望重拾成長動能，並展現與輝達分庭抗禮的企圖心。

儘管 MI355 在技術規格與性價比上具優勢，投資人反應仍顯謹慎，超微股價周四一度下跌 1.9%，年初至今僅小幅上漲不到 1%。截稿前，超微盤中股價下跌 2.0%，每股暫報 118.71 美元。

AI 加速器晶片主要用於訓練與部署生成式 AI 模型，包括 ChatGPT、圖像生成工具與企業 AI 應用。輝達與超微是此類高效能晶片的主要供應商，由於企業對 AI 基礎設施的需求暴增，晶片價格水漲船高，每顆售價動輒數萬甚至數十萬美元。