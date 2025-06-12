美上周續領失業金人數激增5.4萬人 創2021年底以來新高

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-12 22:10

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根據美國勞工部 (DOL) 周四 (12 日) 公布數據，美國續領失業金人數攀升至 2021 年底以來新高，進一步證實失業的美國人需要更長時間才能找到新工作。

美國續領失業金人數攀升2021年底以來新高，顯示失業者需要更長時間才能找到新工作。(圖:Shutterstock)

美國續領失業金人數創下 2021 年 11 月底以來的新高。(圖：ZeroHedge)

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截至 6 月 7 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 24.8 萬人，高於市場預期的 24.2 萬人，較修正後前值 24.8 萬人持平，4 周移動平均值報 24.025 萬人。

更值得關注的是，截至 5 月 31 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 195.6 萬人，高於市場預期的 191 萬人，較修正後前值 190.2 萬人大幅增加 5.4 萬人，4 周移動平均值報 191.45 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

彭博經濟研究指出，這是因為雇主對成長前景保持謹慎，導致招聘意願相對疲弱，使失業者更難找到新工作。

儘管川普政府的關稅政策造成經濟不確定性，但雇主並未大規模裁員，不過勞動市場正逐漸降溫。白宮的移民打擊行動也拖累就業成長。5 月非農就業增加 13 萬 9000 人雖優於市場預期，但仍低於去年同期的 19 萬 3000 人。

不過，此次報告的期間中有陣亡將士紀念日和部分州開始放暑假，這往往使數據更加波動。

Regions Financial 首席經濟學家 Richard Moody 在給客戶的報告中表示，總體而言，儘管有疲軟跡象，但「沒有證據表明勞動市場正在急劇惡化」