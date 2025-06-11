黃金超越歐元 躍升全球第二大央行儲備資產

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-11 21:10

‌



綜合外媒報導，歐洲央行周三 (11 日) 發布的報告顯示，在創紀錄的購買量和價格飆升的綜合推動下，黃金已超越歐元成為全球第二大央行儲備資產。黃金去年占全球官方儲備的 20%，超過歐元的 16%，僅次於美元的 46%。

黃金已超越歐元成為全球第二大央行儲備資產，僅次於美元。(圖:Shutterstock)

歐洲央行指出：「各國央行持續以創紀錄的速度累積黃金。」央行連續第三年購買超過 1,000 噸黃金，相當於全球年產量的五分之一，是 2010 年代年均購買量的兩倍。

‌



各國央行狂買黃金 儲備規模接近歷史高點

在 1971 年之前，全球匯率與美元掛鉤，美元則可按固定匯率兌換黃金。根據歐洲央行最新數據，全球央行黃金儲備在 1960 年代中期達到 38,000 噸的高峰，2024 年再次攀升至 36,000 噸。

歐洲央行報告表示：「全球央行目前持有的黃金幾乎與 1965 年一樣多。」根據世界黃金協會數據，去年主要買家包括印度、中國、土耳其和波蘭。

去年黃金價格上漲 30%，是黃金在全球外匯儲備占比飆升的因素之一。今年以來金價再漲 27%，創下每盎司 3,500 美元的歷史新高。

2025 年以來黃金價格繼續維持上行趨勢。(圖：Truney 貴金屬交易中心)

歐洲央行表示：「這些庫存加上高價格，使黃金成為 2024 年按市價計算的第二大全球儲備資產，僅次於美元。」

制裁擔憂推動去美元化 黃金成避險首選

雖然黃金不產生利息且儲存成本高昂，但全球投資人視其為終極安全資產，具有高流動性，既沒有違約風險也不受制裁影響。近年來，各國央行也試圖在地緣政治不穩定和美國債務水準的擔憂下，減少對美元的依賴。

去美元化趨勢在俄羅斯入侵烏克蘭後加速，特別是在發展中國家。美國對俄羅斯實施金融制裁，讓其他國家擔心也可能面臨類似待遇，因此開始尋求替代方案。

歐洲央行報告指出，購買黃金似乎被視為對抗制裁的避險工具。數據顯示，自 1999 年以來外匯儲備中黃金占比年度增幅最大的 10 個案例中，有 5 個案例涉及的國家在當年或前一年面臨制裁。此外，在地緣政治上親近中國和俄羅斯的國家，在過去三年也比其他國家更積極增持黃金。

一項針對去年持有黃金的 57 家央行的調查顯示，新興市場和發展中國家增持黃金的主要原因包括：擔心面臨制裁、預期全球貨幣體系將出現變化，以及希望減少對美元的依賴。。