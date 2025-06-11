中歐貿易戰升溫 歐盟對中國硬木合板課重稅

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-11 01:20

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據《金融時報》周二 (10 日) 報導，歐盟執委會對中國硬木合板進口課徵最高 62.4% 的臨時反傾銷稅。這是為了因應過去 3 年硬木合板的進口激增，對歐盟境內生產商造成損害。

歐盟宣布對中國硬木合板進口課徵最高62.4%的臨時反傾銷稅。(圖:Shutterstock)

去年對中國競爭對手提出申訴的歐盟生產商聯盟「綠木集團」(Greenwood Consortium) 對此表示歡迎，但認為歐盟執委會今年稍後做出最終決定時，應訂出比當前稅率更高的確定稅率。

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歐盟嚴防中國廠商規避課稅

布魯塞爾還採取罕見措施，監控原本不受課稅的軟木合板進口，原因是有指控稱，中國廠商涉嫌在硬木合板表面貼上極薄的軟木單板外層，讓產品歸類到不受管制的海關編碼，以規避關稅。此課稅措施將回溯至去年 12 月實施。

歐盟產業界長期批評，中國出口商經常透過微調產品規格或經由第三國轉運來迴避關稅，而歐盟當局反應過於遲緩。

中國合板大舉進軍歐盟市場

過去 3 年中國合板進口激增的主因，與俄烏戰爭後的市場重組有關。執委會數據顯示，歐盟境內合板產業的銷售、生產和獲利在 2021 年至 2023 年間全面下滑，中國產品在 2023 年已占歐盟合板市場近三分之一，銷售額達 3.27 億歐元。

中國進口主要填補了俄羅斯和白俄羅斯合板被禁後留下的市場缺口。歐盟在 2022 年莫斯科全面入侵烏克蘭後對兩國實施禁令，3 月還警告從中國進口樺木合板的業者，應確認木材並非原產自俄國或白俄羅斯。

中歐貿易摩擦持續升溫

自 2023 年 10 月對電動車課徵最高 45% 反補貼稅以來，歐盟持續增加對中國的貿易防衛案件。上月歐盟對汽車和卡車輪胎展開調查，並限制中國企業進入歐盟醫材市場。

歐盟對中貿易首席官員馬丁普拉特 (Maria Martin-Prat) 上周五在會議上表示：「我認為要讓中國明白，他們不能把歐洲市場的開放當作理所當然。中國已經看到我們建立了完整的自主防衛措施工具箱，而且我們隨時準備動用這些工具。」

歐盟也敦促中國解除對民用稀土磁鐵的出口管制，汽車業已警告此舉可能導致生產線停工。

北京釋出的善意仍有限

北京周六宣布為歐盟企業推出稀土磁鐵出口快速審批制度，這是歐盟貿易執委謝夫柯維奇 (Maroš Šefčovič) 與中國商務部長王文濤上周會面後的結果。不過歐盟堅持，民用產品必須獲得豁免。