鉅亨網編譯段智恆 2025-06-07 02:45

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美國總統川普周五 (6 日) 在 Truth Social 發文宣布，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent)、商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 以及美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer)，將於下周一 (9 日) 在倫敦與中國代表舉行會談，討論貿易協議的相關事宜。川普在貼文中表示，預期會議將非常順利，並感謝各界對此事的關注。

美中貿易磋商再啟！川普團隊下周赴倫敦與中方會談(圖：REUTERS/TPG)

圖：川普 Truth Social

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美方代表團由財政部、商務部與貿易代表署的高層官員組成，預料將與中方展開新一輪談判。財政部長貝森特長期主導白宮對北京的經貿策略，他將與盧特尼克及葛里爾一同與中方代表碰面。外界關注會議結果是否能進一步化解持續緊張的美中貿易關係。截稿前，駐華盛頓中國大使館發言人未立即回應置評請求。

川普在本周四與中國國家主席習近平通話後，首次對外透露雙方將重啟貿易磋商，並強調「會議應該會非常順利」。川普強調，他已取得中國承諾恢復部分稀土磁鐵出口，美方將持續推動確保美國汽車及國防產業的供應鏈穩定，但他並未進一步說明細節。

中國外交部則表示，川普在通話中曾向習近平表達歡迎中國學生赴美留學，川普隨後也表示歡迎中國學生來美就讀。

這次倫敦會議被視為雙邊經貿談判的最新進展，美中雙方曾於上月在瑞士日內瓦舉行突破性會談後，暫時降低部分商品關稅，然而，近期雙方仍針對半導體及留學生簽證等議題產生分歧。

美方指責中國未履行在日內瓦會談中的稀土出口承諾，並批評中國放慢出口許可進度；中國則對美國限制華為等企業的人工智慧 (AI) 晶片出口，以及對中國留學生的簽證限制表示不滿。

去年美中兩國雙邊貨品貿易總額達到 5,820 億美元，儘管雙方一度達成關稅暫停協議，但市場對談判進展仍持審慎態度，投資人指出，雙邊仍有許多棘手議題，且談判細節尚不明朗。