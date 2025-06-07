德總理訪美展現彈性 會談釋正面信號

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-07 00:20

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《金融時報》周五 (6 日) 報導，德國總理梅爾茨與美國總統川普會面後表示，德國將「持續長期依賴美國」，並對美國的北約承諾感到安心。這場會面讓外界對與川普政府建立更建設性關係抱持希望。

德國總理梅爾茲與美國總統川普在白宮會面45分鐘，氣氛和諧，川普稱兩人「是朋友」。

梅爾茨從華府返國後強調：「無論我們喜歡與否，我們將持續依賴美國很長一段時間。」

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當被問及如何與這位難以預測的美國領導人打交道時，梅爾茨建議不要「舉起食指、皺著鼻子」談論川普，而是要與他直接對話。

梅爾茨的友善態度與他先前的強硬立場形成對比。這位上月才上任的德國總理今年曾表示，歐洲不能再依賴美國無條件提供防衛。

梅爾茨周五指出，自己完全不懷疑美國會堅持北約承諾。他認為川普要求歐洲國家增加國防支出的要求並非不合理，並坦承：「我們多年來一直搭便車，享受美國提供的安全保障。」

在所屬政黨 2 月勝選後，梅爾茨曾表示川普政府「對歐洲命運基本漠不關心」。但他已利用德美緊張關係放寬憲法債務限制，允許無限制借貸用於國防，並承諾將國防支出從 GDP 的 2% 提高到 5%，以滿足川普要求。

此次白宮行堪稱梅爾茨在全球舞台最重要的一步。德國是歐洲最大經濟體，最容易受到川普對歐洲商品徵收 50% 關稅威脅的衝擊。

此次的白宮行，可謂是梅爾茨在全球舞台上最重要的一步。德國是歐洲最大經濟體，最容易受到川普對歐洲商品徵收 50% 關稅威脅的影響。

這場 45 分鐘會議氣氛和諧。川普告訴梅爾茨「我們是朋友」。《金融時報》稱兩人似乎因為對德國前總理、梅爾茨的政治對手梅克爾 (Angela Merkel) 共同的反感而拉近距離。

川普讚揚梅爾茨反對連接俄德的北溪 2 號天然氣管道；而當梅爾茨將俄羅斯形容為烏克蘭戰爭侵略者時，川普也未反駁。

梅爾茨表示，他在午餐會議中為德國汽車業辯護。「我說我開的是德國品牌的美國車，」他向川普解釋供應鏈複雜性，指出許多德國車廠如 BMW 在美國生產車輛後再出口回歐洲。他建議採用「抵銷規則」，讓美國汽車免關稅進入歐盟，以換取對等的關稅豁免。