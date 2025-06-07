鉅亨網編譯段智恆 2025-06-07 01:30

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《路透》周五 (6 日) 援引知情人士消息報導，美國商務部近期已暫停核准向中國核電廠出口核設備的許可證，顯示美中貿易戰正從關稅衝突擴大到供應鏈的限制，影響層面持續擴大。

美商務部叫停核電設備出口 美中貿易戰供應鏈戰火擴大(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，暫停許可證的決定是由美國商務部下達的，涉及核電設備及零組件出口許可。據悉，受影響的包括全球 400 多座核反應爐技術供應商西屋公司 (Westinghouse)，以及為核能產業提供測量及工具設備的艾默生電氣公司 (Emerson)(EMR-US)。截稿前，上述兩家公司尚未就此發表評論。

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美中貿易戰供應鏈衝擊擴大

美國核設備供應商是近兩周內一系列遭限制出口的產業之一，隨著美中貿易戰從談判關稅，演變成針對供應鏈的直接干預。知情人士表示，此次暫停許可證的出口金額可能高達數億美元，對美國供應商影響深遠。

一名消息人士指出，雖然 5 月 12 日美中雙方曾同意互相撤回部分高額關稅，為期 90 天，但這場脆弱的貿易休兵很快破裂。美方指責中國未遵守稀土協議，而中方則反指美國「濫用出口管制措施」，尤其是針對華為的昇騰 (Ascend) 人工智慧 (AI) 晶片禁令，讓全球企業如履薄冰。

美國總統川普本周四與中國國家主席習近平再度通話，討論雙邊貿易分歧，但目前尚不清楚此舉是否會影響核設備出口許可的暫停措施。

商務部強調正在審查敏感產品出口

美國商務部發言人曾表示，該部門正在檢視出口中國的戰略性產品，部分情況下已「暫停現有出口許可證」或「在審查期間加強許可要求」。對於核設備出口許可的最新進展，美國商務部與中國駐美大使館目前均未回應置評。

核電設備許可通常有效期為 4 年，包含核准出口的數量及金額，但目前尚不清楚新限制措施是否與貿易戰直接相關，或何時可能恢復。

美國對中國出口乙烷亦須取得許可

此外，《路透》曾報導指出，美國對中國出口乙烷也被納入許可管制。休士頓的 Enterprise Product Partners(EPD-US) 公司表示，為完成 3 批共計約 220 萬桶的緊急出貨，已提出許可申請但尚未獲准。另一家達拉斯的能源公司 Energy Transfer(ET-US) 則透露，本周二剛接獲通知，計畫提出許可申請及緊急授權。

值得注意的是，Enterprise 表示，5 月 23 日對出口丁烷的許可要求後來已取消，但乙烷許可申請依然保留。此外，其他受限產業還包括電子設計自動化 (EDA) 軟體供應商，如益華電腦 (Cadence Design Systems)(CDNS-US) 等。