search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

美商務部叫停核電設備出口 美中貿易戰供應鏈戰火擴大

鉅亨網編譯段智恆


《路透》周五 (6 日) 援引知情人士消息報導，美國商務部近期已暫停核准向中國核電廠出口核設備的許可證，顯示美中貿易戰正從關稅衝突擴大到供應鏈的限制，影響層面持續擴大。

cover image of news article
美商務部叫停核電設備出口 美中貿易戰供應鏈戰火擴大(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，暫停許可證的決定是由美國商務部下達的，涉及核電設備及零組件出口許可。據悉，受影響的包括全球 400 多座核反應爐技術供應商西屋公司 (Westinghouse)，以及為核能產業提供測量及工具設備的艾默生電氣公司 (Emerson)(EMR-US)。截稿前，上述兩家公司尚未就此發表評論。


美中貿易戰供應鏈衝擊擴大

美國核設備供應商是近兩周內一系列遭限制出口的產業之一，隨著美中貿易戰從談判關稅，演變成針對供應鏈的直接干預。知情人士表示，此次暫停許可證的出口金額可能高達數億美元，對美國供應商影響深遠。

一名消息人士指出，雖然 5 月 12 日美中雙方曾同意互相撤回部分高額關稅，為期 90 天，但這場脆弱的貿易休兵很快破裂。美方指責中國未遵守稀土協議，而中方則反指美國「濫用出口管制措施」，尤其是針對華為的昇騰 (Ascend) 人工智慧 (AI) 晶片禁令，讓全球企業如履薄冰。

美國總統川普本周四與中國國家主席習近平再度通話，討論雙邊貿易分歧，但目前尚不清楚此舉是否會影響核設備出口許可的暫停措施。

商務部強調正在審查敏感產品出口

美國商務部發言人曾表示，該部門正在檢視出口中國的戰略性產品，部分情況下已「暫停現有出口許可證」或「在審查期間加強許可要求」。對於核設備出口許可的最新進展，美國商務部與中國駐美大使館目前均未回應置評。

核電設備許可通常有效期為 4 年，包含核准出口的數量及金額，但目前尚不清楚新限制措施是否與貿易戰直接相關，或何時可能恢復。

除核設備外，消息人士指出，近期還包括一家液壓流體供應商被要求申請新的出口許可，以及奇異航太 (GE Aerospace)(GE-US) 向中國商用飛機製造商中國商飛公司 (COMAC) 出口的噴射發動機，也被納入許可審查。

美國對中國出口乙烷亦須取得許可

此外，《路透》曾報導指出，美國對中國出口乙烷也被納入許可管制。休士頓的 Enterprise Product Partners(EPD-US) 公司表示，為完成 3 批共計約 220 萬桶的緊急出貨，已提出許可申請但尚未獲准。另一家達拉斯的能源公司 Energy Transfer(ET-US) 則透露，本周二剛接獲通知，計畫提出許可申請及緊急授權。

值得注意的是，Enterprise 表示，5 月 23 日對出口丁烷的許可要求後來已取消，但乙烷許可申請依然保留。此外，其他受限產業還包括電子設計自動化 (EDA) 軟體供應商，如益華電腦 (Cadence Design Systems)(CDNS-US) 等。

美中貿易戰正持續升溫，市場關注供應鏈中斷風險是否擴及其他敏感領域，對全球產業鏈造成進一步衝擊。

文章標籤

美國核設備出口商務部許可中國貿易戰供應鏈核電產業西屋公司艾默生電氣公司TOP

相關行情

台股首頁我要存股
艾默生電氣123.125+0.51%
奇異255.88+1.57%
Enterprise Products Partners L P - Unit31.4735+1.33%
Energy Transfer LP - Unit17.9799+1.75%
Cadence設計系統297.115+0.28%

延伸閱讀



Empty