鉅亨網編譯段智恆 2025-06-06 03:30

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微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉 (Satya Nadella) 表示，儘管微軟與 OpenAI 的合作關係正隨著雙方業務演進而出現變化，但這段關係依舊強勁，對雙方未來的 AI 發展都至關重要。

微軟執行長納德拉：OpenAI夥伴關係正演變但穩固(圖：REUTERS/TPG)

納德拉在接受《彭博》專訪時坦言，任何從研究實驗室成長為全球最成功的產品公司，都勢必要調整與合作夥伴的合作模式。「對他們 (OpenAI) 以及對我們而言，隨著這段合作進入新階段，一切都必須改變，但這是正常的。」

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微軟因對 OpenAI 的 137.5 億美元投資及其雲端基礎設施支持，而成為推動人工智慧 (AI) 商用化的領頭羊。然而，雙方近來也傳出競爭火花，包括各自推出類似產品及尋找新合作夥伴等，都讓外界對這段關係的未來充滿想像。

納德拉說道：「OpenAI 是微軟雲端基礎設施的最大客戶，我們非常高興能和這樣的 AI 巨頭合作。」他強調，雙方的合作多層面發展，對彼此都有利，「誰會希望打破這樣的關係呢？」

目前微軟與 OpenAI 的合約簽到 2030 年，不過，今年初雙方修訂合約，允許 OpenAI 向其他供應商租用雲端運算資源以訓練 AI 模型。納德拉仍樂觀地說，「未來數十年，微軟和 OpenAI 依然會以各種不同的方式合作。」

「他們會有其他夥伴嗎？當然。」「我們會有其他夥伴嗎？當然。」他坦言，雙方的開放策略符合 AI 產業多元化的發展需求。

在另一個訪談中，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 也承認微軟提供了很多寶貴的資源，但強調 AI 的需求龐大，「這絕不是任何一家公司能獨立完成的。」因此，OpenAI 與甲骨文 (ORCL-US)、軟銀(SoftBank) 等企業合作推動 AI 基礎設施計畫「Stargate」，以取得更多的算力支援。

不過，阿特曼也表示，「微軟仍然會為我們提供大量運算資源，我們對此非常滿意。」

微軟正積極將 AI 技術融入其商業應用，藉此搶攻雲端市場。與此同時，納德拉也試圖借助 AI 重振消費性業務，他延攬 DeepMind 共同創辦人蘇雷曼 (Mustafa Suleyman) 領軍打造 AI 助理產品，目標是開發具「情感」的智慧助理，滿足用戶個人化需求。

蘇雷曼受訪時說道：「我們的首要任務是打造年輕人喜愛的、漂亮又優雅的消費性產品。這可不是大家目前對微軟的印象。」

微軟的 AI 助理「Copilot」雖已有初步進展，但仍面臨 OpenAI 的 ChatGPT 等競爭者的挑戰。數據顯示，5 月份 ChatGPT 的下載量高達 1.05 億次，是 Copilot 下載量的 20 倍。