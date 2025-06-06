鉅亨網編譯段智恆 2025-06-06 00:30

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《路透》周四 (5 日) 援引三位知情人士消息報導，歐盟已調整對美國的貿易談判團隊，派出歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 的親信，加入與川普政府的談判，以更有效處理從技術面衍生出的政治問題。

傳歐盟調整談判團隊 加速與美國貿易協商(圖：REUTERS/TPG)

據悉，這項人事調整源於美國總統川普對於歐盟談判進展緩慢的不滿，白宮認為歐方談判缺乏效率。川普曾在 5 月底威脅要對歐洲大部分商品加徵 50% 的關稅，後來才稍微退讓。

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消息人士表示，此舉旨在讓歐盟談判團隊具備更強的政治決策力，應對與美國政府談判時的挑戰。川普曾多次聲稱「歐盟就是為了欺負美國而成立的」，使雙邊談判變得更加敏感。

川普暫緩對歐關稅 美歐拚 7 月 9 日前達協議

新擴編的歐盟談判團，除了范德賴恩的親信外，還包括貿易專員塞夫科維奇 (Maros Sefcovic) 辦公室的高層幕僚。該團隊已於本周前往華盛頓，這是川普與范德賴恩通話後的直接成果，雙方同意加快談判進度。

消息人士指出，川普在那通電話後同意再給歐盟一些時間，力拚在 7 月 9 日前達成協議，以避免「對等關稅」從目前的 10% 大幅調升至 50%。目前，川普政府已對歐洲鋼鋁課徵 50% 關稅，並對汽車進口課徵更高稅率。

歐盟方面則尋求達成一項全面性協議，將現行 10% 基準稅率調降，避免重演英國與川普政府只達成有限協議的情況。

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 表示，周三在巴黎與塞夫科維奇的會談「具有建設性」，並對談判快速推進表示樂觀，強調歐盟展現了「與美方合作，找到具體解決方案的意願」。

塞夫科維奇同樣表示，雙方認為談判「正朝著正確方向快速推進」，並已同意如何「重組」談判焦點。他指出，接下來將展開高層接觸。

據了解，美國目前在談判中關注的四大議題包括關稅、非關稅障礙、採購，以及經濟安全。

雙邊談判加速 技術人力同步增援

消息人士補充，除了增派政治人力，歐盟也為談判團隊補充了技術專家，以因應與美國協商的複雜性。不過，團隊領導層並未更動。

一位消息人士透露：「政治支持對於談判代表而言非常重要，因為如果高層能夠直接參與，會讓談判代表更有信心。」