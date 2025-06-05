美上周初領失業金人數飆至8個月新高 就業市場降溫警訊響起

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-05 21:50

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根據美國勞工部 (DOL) 周四 (5 日) 公布數據，美國初次申請失業救濟金人數連續第二周增加，意外攀升至 10 月以來最高水準，顯示就業市場正在降溫。

美國初次申請失業救濟金人數攀升至10月以來新高，顯示就業市場正面臨降溫壓力。

美國上周初領失業金人數創下 8 個月以來的新高。(圖：ZeroHedge)

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截至 5 月 31 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 24.7 萬人，高於市場預期的 23.6 萬人，較修正後前值 23.9 萬人增加 8 千人，4 周移動平均值報 23.5 萬人。

截至 5 月 24 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 190.4 萬人，低於市場預期的 191 萬人，較修正後前值 190.7 萬人減少 3 千人，4 周移動平均值報 189.525 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

近期數據和調查顯示，經濟活動放緩，若未來幾周申請初領失業金的人數持續上升，可能意味著裁員潮正在興起。

根據人力資源顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 的報告，美國雇主 5 月宣布裁員 9.38 萬人，較 4 月下降 12%，但仍較去年同期高出 47%。

「關稅、資金削減、消費支出和整體經濟悲觀情緒對企業人力造成巨大壓力，」該顧問公司資深副總裁 Andrew Challenger 在一份報告中寫道：「企業減少支出、放緩招聘並發出裁員通知。」

聯準會 (Fed) 周三發布的最新「經濟褐皮書」報告顯示，企業普遍因不確定性而延遲招聘。報告指出，所有地區都出現勞動力需求下降的情況，包括工作時數和加班時間減少、暫停招聘和制定裁員計劃。供應管理協會的調查也有類似觀察，指出企業「對所有需要填補的職位都在進行更嚴格的審查」。

值得注意的是，雖然續領失業金人數較前一周略降至 190.4 萬人，但與去年同期相比仍處於高位，顯示失業人員找到工作所需時間更長。