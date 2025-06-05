從盟友到敵人！馬斯克狂轟川普法案 特斯拉股東得買單？
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周四 (5 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克公開向國會喊話，要求「扼殺」美國總統川普的大而美稅收法案。自上周五離開政府效率部門 (DOGE) 後，馬斯克態度丕變，從川普的政治盟友轉為公開批評。
日前，馬斯克稱該法案是「令人作嘔的畸形產物」，標誌著他政治立場的重大轉變。他強調，該法案與政府效率部門的目標相牴觸，並呼籲他的追隨者致電國會議員敦促他們反對該法案，同時一再呼籲共和黨人廢除該法案並重新開始。
截稿前，特斯拉股價下跌約 3.5%，暫報 320.5 美元。這波股價下跌發生在特斯拉 5 月股價上漲 22% 後。
馬斯克傳記作者 Walter Isaacson 周四《CNBC》的「Squawk Box」節目中分析：「馬斯克的特點之一就是，當他全力投入時，他會完全投入。」
Isaacson 指出：「他在這些事情上並不是很有分寸，而且他確實很不滿。」
這次政治衝突凸顯了馬斯克多變的性格特質，以及他願意公開挑戰政治盟友的傾向。投資人正密切關注這種政治緊張關係是否會對特斯拉業務產生更廣泛的影響。
馬斯克過去曾因在社群媒體上的爭議性言論而面臨股東和監管機構的壓力。他與川普政府的最新分歧，可能為特斯拉股價帶來額外的不確定性，特別是在電動車市場競爭日益激烈的背景下。
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