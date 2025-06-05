鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-05 02:30

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綜合外媒周三 (4 日) 報導，紐約聯邦準備銀行 (New York Fed) 最新調查顯示，美國企業對美國總統川普加徵的進口關稅反應迅速，將部分或全部成本轉嫁給消費者，進而推升物價。

紐約Fed調查：美企快速轉嫁關稅衝擊 物價壓力上升(圖：REUTERS/TPG)

調查顯示，在紐約聯準銀行轄區內，約有四分之三的製造業與服務業公司表示，他們將關稅帶來的額外成本至少部分轉嫁給了客戶，其中約三分之一的製造業者與近一半的服務業者甚至將全部成本轉嫁給消費者。

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調查同時發現，部分企業甚至提高了與關稅無關的商品及服務的售價，以應對人事及保險等成本壓力。報告指出，在部分情況下，企業可能也在利用價格環境的波動進行漲價。

紐約聯準銀行表示，企業在遭遇關稅衝擊後，價格調漲發生得相當快速，超過一半的受訪企業在一個月內調漲了價格，其中許多企業更是在幾天甚至一天內就完成調漲。與此同時，也有不少企業選擇轉向美國國內供應商購買商品，以減少對外國供應鏈的依賴。

此次調查於 5 月 2 日至 9 日進行，當時美國針對中國的關稅短暫從 145% 降至 30%，但整體關稅水準仍處於歷史高檔，導致企業對未來關稅走向持續感到不確定。

報告指出，製造業者估計自身商品平均關稅約為 35%，服務業者則為 26%。相應地，製造業者對客戶價格平均上漲 20%，服務業者價格上漲 15%。不過，進口商可能已部分轉向其他國家或美國本土供應商，或由外國廠商自行降價吸收部分關稅衝擊，因此價格漲幅未必完全反映關稅幅度。

調查同時顯示，受關稅及供應鏈調整影響，不少企業對資本投資與人力安排更趨謹慎。雖然大多數企業僅小幅度減少員工，但近四分之一的服務業者削減了資本支出，近半數企業報告獲利減少。紐約聯準銀行表示，「企業在決定價格策略與採購決策時，普遍對於未來的關稅政策感到高度不確定」。

多數經濟學家與聯準會 (Fed) 官員普遍預期，關稅將推升通膨，同時抑制經濟成長與就業。然而，目前尚不確定這波通膨是否僅是一次性上漲，抑或可能持續，若屬於一次性，Fed 貨幣政策可能選擇觀望，但若物價持續上漲，央行或須採取應對措施。