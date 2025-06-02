鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-02 14:20

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中國《證券時報》今 (2) 日獨家報導指出，北京當局近期強化戰略礦產出口管控，國家出口管制工作協調機制辦公室正式印發《加強戰略礦產出口全鏈條管控工作總體部署》(下稱《總體部署》)，明確要求從勘查、開採到出口全鏈條強化監管。貴州、湖南、廣西等多地迅速回應，透過摸排企業、嚴打非法開採、建立跨區域協作機制等措施，建構資源安全防線。

全球稀土資源暗戰升級！陸媒：多省推多項舉措 嚴防戰略礦產非法外流 (圖:Shutterstock)

湖南省率先啟動屬地監管專案行動，對省內 136 家戰略礦產出口企業進行「拉網式」排查，重點核查出口合約、報關單與實際貨物流向的一致性。該省工信廳表示，已對 3 家有資料異常的企業實施出口暫停，並約談負責人要求限期整改合規體系。

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湖南省自然資源廳相關負責人說：「我們正開發礦產流向區塊鏈溯源系統，確保每批貨物可查可控。」

廣西則祭出「雷霆行動」，梧州、賀州等地開展打擊無證開採專項整治，光是上個月已查處越界開採案件 17 起，扣押非法礦產品 800 餘噸。根據梧州市自然資源局通報，該市已聯合廣東雲浮建立跨省執法協作機制，分享礦區監控數據與執法情報。

同時，江西省對贛南稀土產區實施「衛星遙感 + 無人機巡查」立體監管，雲南則針對磷礦出口增設放射性元素偵測關卡。

此外，貴州省打算 6 月底前完成全省戰略礦產資料庫建設，江蘇省擬設立 20 億人民幣專款支持海外資源開發替代。

根據《總體部署》，中央層級將建立策略性礦產出口企業清單，實施出口許可動態管理，並強化海關、商務、環保等部門協同監管。文件中特別強調對鎢、稀土、石墨等「卡脖子」礦產的全流程追溯，要求企業建立出口台帳，違規者將面臨出口配額削減，甚至刑事究責。

中國國家發改委相關負責人說：「此次管控不僅針對非法外流，更旨在優化資源配置，優先保障國內戰略產業需求。」

中國稀土產業協會秘書長說：「出口管制正重塑全球供應鏈。」新規將促使企業加大環保投入，中小型貿易商面臨淘汰。

某稀土出口企業負責人坦言，出口許可證申請週期從 7 天延長至 21 天，加上合規審計成本，部分東南亞訂單已轉向澳洲供應商。