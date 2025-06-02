鉅亨網編譯段智恆 2025-06-02 21:10

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iOS作業系統開放爭議 蘋果與歐盟再掀戰火(圖：REUTERS/TPG)

歐盟執委會今年 3 月指示蘋果，必須調整 iOS 設備，讓其能與競爭對手的應用程式、耳機及虛擬實境 (VR) 設備等產品更加相容，以遵守 DMA 的互通性規定。該規定旨在限制大型科技公司的市場影響力，避免壟斷現象。

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根據 DMA，蘋果將被迫開放自家作業系統的部分關鍵功能予競爭對手使用，例如允許其他品牌的穿戴式裝置顯示部分通知。蘋果 5 月 30 日已向盧森堡的歐盟普通法院提出上訴，但法院通常要過幾天才會正式公布上訴案情。

蘋果發言人周一表示：「在蘋果，我們設計的技術是為了彼此無縫結合，提供用戶獨特且一致的體驗。然而，歐盟的互通性要求威脅到這一基礎，不僅造成不合理與高昂的成本，還阻礙創新。」

蘋果強調，歐盟的命令迫使其與競爭對手分享敏感資訊，恐對歐洲客戶的安全構成風險。發言人指出：「已有業者要求取得我們使用者最敏感的資料——從通知內容到完整的 WiFi 網路紀錄——使他們能存取連蘋果都無法看到的個人資訊。這是我們替客戶上訴的原因，同時也是為了維護我們在歐洲用戶期望的高品質體驗。」

去年 12 月，Meta Platforms(META-US) 就曾提出資料存取要求，恰逢歐盟首次提出蘋果應如何調整其作業系統的措施草案。

若被裁定違反 DMA 規定，蘋果可能面臨全球年度營收最高達 10% 的罰款，且在最嚴重的情況下，歐盟可要求拆分業務。