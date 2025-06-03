鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-03 09:10

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美國匹茲堡市的美國鋼鐵公司總部上周五 (5 月 30 日) 迎來戲劇性轉折，在數千名工人注視下，美國總統川普高舉拳頭宣布將進口鋼鐵關稅從 25% 提升至 50%，旋即簽署批准日本製鐵 140 億美元收購美國鋼鐵公司(X-US) 的協議。這場價值 140 億美元的世紀交易，不僅將重塑全球鋼鐵產業格局，更折射出美日戰略關係的深層改變。

川普為何突轉向批准日本製鐵收購美國鋼鐵 ？​專家：180度大轉彎為的是「一石三鳥」 (圖:Shutterstock)

中國財經新媒體《智谷趨勢》報導，日本製鐵收購美國鋼鐵公司這場持續半年的拉鋸戰，在川普態度 180 度轉彎中迎來終局。2023 年底日本製鐵提出收購時，川普曾連續發文痛批「絕不能讓日本染指美國鋼鐵血脈！」當時，他強調「製造業回流」與「國家安全」兩大紅線，與拜登政府形成罕見共識。

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但半年後，這位主張「美國優先」的總統不僅開綠燈放行，更將收購協議包裝為「偉大合作夥伴關係」，立場轉變令國際政經觀察家錯愕。

日本製鐵的收購籌碼堪稱教科書級的利益交換，除 141 億美元天價報價外，日方承諾保留美國總部、維持 7 萬就業崗位、14 個月內完成百億級設備升級，並破天荒允許美方持有「黃金股」掌握否決權。

更耐人尋味的是，日相石破茂曾親致函拜登政府遊說，東京當局甚至將此次收購納入「新資本主義」戰略框架。這種政商協同的力度，在戰後美日關係史上實屬罕見。

川普的算盤則打得精妙。在賓州、俄亥俄等關鍵搖擺州，美國鋼鐵公司旗下 13 座鋼廠直接關聯 4.2 萬個家庭生計。隨著 2026 年期中選舉臨近，川普將交易塑造為「製造業復興範本」，日本承諾的 140 億美元投資將激活鐵鏽帶經濟，7 萬個工作更成為共和黨選情強心劑。這種政治操盤​​手法，與其 2016 年以「讓製造業回家」口號贏得大選的策略如出一轍。

報導指出，日本製鐵的收購標的涵蓋石化、基建乃至軍工製造領域，這為日本突破戰後和平憲法限制打開缺口。二戰後美國透過《美日安保條約》將日本軍工產業「去軍事化」，但此次收購使日企得借殼進入美國軍工供應鏈，尤其值得注意的是，美國鋼鐵公司參與建造航艦、潛艦的關鍵鋼材供應，這種「民用外殼 + 軍工內核」的模式，恰似以色列透過金融投資滲透美國國防體系的翻版。

對美國而言，這場交易實現多重戰略平衡。50% 關稅築起保護屏障，既安撫國內產業界，也為日本資本進入設下門檻，而允許日企保留品牌與就業崗位，則巧妙轉移民眾對「產業空心化」的焦慮。

更精妙的是，透過讓渡企業所有權而非技術控制權，美國既獲得千億級投資，也維持軍工產業主導權。這種「資本開放、技術封鎖」的組合拳正改寫傳統盟友合作模式。

全球產業鏈正見證前所未有的「綁定式重組」。日本製鐵躍居全球第二大鋼企的表像下，暗藏美日建構「新工業同盟」的野心。這種超越單純資本流動的深度綁定正重塑地緣經濟規則。當東京與華盛頓在鋼鐵熔爐前完成利益媾和，世界格局的天秤悄悄傾斜。