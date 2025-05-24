摩根大通執行長戴蒙肯定中國經濟成就：不會撤資

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-24 19:10

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戴蒙指出，中國已憑藉政府與市場的高效協同，成為全球第一或第二大經濟體。他早在上月致股東信中就提到，中國展現出「比美國更全面的經濟戰略」，並穩健實現長期成長。

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他強調，這樣的表現來自強大的統籌與執行能力，是外界應該重視的經濟實力象徵。

面對當前地緣政治緊張局勢，戴蒙表示，中國仍是摩根大通的優先市場之一。他強調：「我們是長期投資者，策略基於現實，而非理想。」

他指出，中國快速創新與全球影響力，使摩根大通選擇不從當地市場撤退。

針對中美貿易摩擦與談判進展，戴蒙認為，多數美國企業仍希望持續在中國經營，美國政府也並未鼓勵企業全面撤出。企業會根據市場現實調整策略，而不是盲從政治壓力。

他強調，銀行已就所有潛在爭議進行嚴格的盡職調查，若美國政府明令禁止，將遵守指令。

業務重整後，中國與香港市場回溫

儘管摩根大通近年來在中國與香港進行裁員與業務調整，但隨著中國與香港股市交易量回升，出現業績回暖的跡象。

摩根大通中國聯席負責人陳妍妮（Rita Chan） 表示，隨全球關稅政策變化，外資對中國興趣逐漸回升，流動性與交易量全面回穩。

她指出，中國企業走向國際化的趨勢未變，市場對跨境金融服務的需求持續增長，摩根大通在中國的發展「勢頭非常好」。

摩根大通投入大量資源佈局中國業務，是唯一一家在短短三年內全面掌控中國期貨、證券和資產管理業務的華爾街銀行。

看好亞洲成長潛力，日本為下一個焦點

除了中國，摩根大通也看好亞洲整體經濟前景。亞太區執行長 Sjoerd Leenart 在上海受訪時指出，預期亞洲地區成長速度將超越全球平均，尤其是日本擁有「巨大的投資機會」。