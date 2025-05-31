為什麼摩根大通執行長戴蒙總對經濟悲觀？真實戰略揭秘

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-31 15:10

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戴蒙強調風險，打造摩根大通「作戰室文化」

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根據《CNBC》報導，分析師指出，戴蒙持續發出經濟警訊，其實是在建立一種風險意識高漲的作戰室文化。這讓摩根大通的管理層與團隊時刻警覺、專注潛在挑戰，可能正是這家銀行能在多次危機中穩健擴張的關鍵因素。

現年 69 歲的戴蒙，自 2006 年接任執行長以來，領導摩根大通走過房地產泡沫、2008 年金融危機、收購倒閉銀行 Bear Stearns 與 Washington Mutual 等重大事件，逐步將其打造成全球市值最高、每日資金處理量超過 10 兆美元的超級銀行。

雖然戴蒙對經濟災難的預測紀錄並不總是準確，例如他自 2015 年起每年幾乎都預警「下一場危機即將來臨」，甚至 2022 年警告「經濟颶風即將到來」、2023 年稱「這是數十年來最危險時代」。然而，這兩年卻是標普 500 表現最佳時期之一。

即便如此，摩根大通卻逆勢創下七度年度獲利新高，並持續投資未來。從 2015 年至 2024 年，摩根大通不僅沒有陷入危機，反而是華爾街少數持續擴張的銀行之一。

「悲觀管理哲學」維持團隊警覺與市場信任

在銀行界，高層普遍認為「謹慎比過度樂觀更安全」，戴蒙的悲觀發言策略成功塑造他為一位深思熟慮且前瞻的領導者。這種策略不僅強化外界對摩根大通的信任，也讓內部團隊警覺、自律、不致自滿。

例如在 2023 年，美國快速升息重創持有低利債券的銀行業，但摩根大通早有準備，表現出高度風險意識。分析師認為，戴蒙多年前就預測「10 年期美債殖利率可能升至 5%」，如今證明未雨綢繆的重要性。

戴蒙始終強調，無論銀行表現多麼強勁，「金融業本質就是風險與不確定性」。他提醒，許多年報酬率超過 17% 的企業，最終仍會破產。他一句話道出摩根大通文化核心：「這世界很殘酷，唯有保持警惕，才能生存。」