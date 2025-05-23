從不信美國例外論！戴蒙評川普減稅案：能帶來些許穩定 但將大幅推升財政赤字
鉅亨網編譯陳韋廷
摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 執行長戴蒙最新表示，美國不能再將其作為世界頭號經濟大國的地位視為理所當然，並稱自己從不相信美國例外論。至於美國總統川普提出的大規模稅收與支出法案，他則說：「雖能暫時穩定局勢，卻將顯著推高財政赤字」。
在周四 (22 日) 接受《彭博電視台》訪問時，當被問及是否擔心美國的地位和美國例外論時，他回答稱從不信美國例外論，並示警指出，監管和他所謂的「愚蠢的官僚主義」正阻礙美國發展。
戴蒙還說，美國有落後的風險，「監管和愚蠢的官僚主義拖累了我們的發展。我們已經很多年沒有做預算了。」
他並指出一長串拖累美國經濟的問題如通膨、赤字、利率上升以及持續不斷的全球衝突，「有很多不確定因素不容忽視」。
他還提到俄烏衝突、恐怖主義、中東不穩定以及美國的赤字，同時強調了關稅帶來的風險。他認為，儘管美國已經放棄稍早時的一些關稅舉措，但即使是目前的貿易緊張局勢也會讓企業猶豫不決。「即使在這個水準上，你也能看到人們在抑制投資，並仔細考慮他們想做什麼。」
關於美國經濟衰退的可能性，戴蒙沒有給出明確的預測，但他聽從經濟學家的意見，認為機率「約為 50%」。「所有這些都可能導致通膨，並導致經濟放緩。」有趣的是，小摩分析師上月將美國衰退機率從 3 月預測的 40% 上調至 60%。
不過，戴蒙也說，儘管面臨挑戰，美國仍然是投資的首選，但示警稱這種主導地位並不能保證。「你沒有獲得成功的天賦權利。若我們不把每件事都做好，我們就會失去它。」
當被問及市場波動時，戴蒙則預期市場波動將會持續，並警告稱不要以為波動會很快消失。「我認為，若認為我們能度過目前所經歷的一切，波動就會下降，那就錯了。」
戴蒙同日也在上海舉行的摩根大通全球中國峰會上說：「我認為稅改法案應該通過，它確實能帶來些許穩定，但代價可能是赤字膨脹。赤字規模不僅龐大，更可能持續擴張。」這位華爾街最具影響力的銀行家還強調，當前美國 38 兆美元債務規模下，政府支出已陷入「低效循環」。
他並呼籲財政支出應更具「責任感」，並警告各國政府「總在濫用資金制定扼殺增長的政策」。戴蒙認為，唯有高效預算與投資才能實現成長與赤字削減的良性循環，但隨即對川普「大又美」減稅案稱「可惜這些在法案裡都看不到」。
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