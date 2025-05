SEMI向美提交意見書 籲半導體關稅依循3原則

SEMI 國際半導體產業協會近日針對美國商務部依《貿易擴張法》第 232 條 (Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962) 所啟動的半導體及製造設備進口國安調查,代表全球半導體產業正式提交意見書,內文指出,關稅措施設計應兼顧三原則:精準、漸進、具彈性,否則恐對美國本土產業的創新力與競爭力將造成潛在壓力。