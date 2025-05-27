讓位德國！日本34年來首度失去「最大債權國」地位
鉅亨網編輯林羿君
儘管日本持有的海外資產規模創下新高，卻是 34 年來首度失去全球「最大債權國」的地位，讓位給德國。
根據日本財務省 27 日公布的數據，截至 2024 年底，日本的淨外部淨資產達到 533.05 兆日元（約 3.7 兆美元），比前一年增加約 13%，連七年成長，主要受益日元疲軟和對海外企業收購的強烈興趣。
雖然金額創下新高，但以 2024 年底為基準，德國的境外資產總額達到 569.7 兆日元、中國則以 516.3 兆日元位居第三。
德國持有的海外資產規模上升，反映出該國龐大的經常帳順差。在 2024 年，德國經常帳順差達到 2,487 億歐元，主要拜強勁的貿易表現所賜；據日本財務省數據，日本同期經常帳順差為 29.4 兆日元，相當約 1,800 億歐元。
對日本而言，日元走弱促使外國資產與負債雙雙增加，但資產增長速度更快，部分原因是對海外商業投資的擴大。
這些數據反映外國直接投資的整體趨勢。根據日本財務省的說法，日本企業在 2024 年對於外國直接投資維持強勁興趣，尤其聚焦美國與英國，而且金融、保險與零售等領域吸引日本投資人的大量資金。
展望未來，境外投資的走勢可能取決於日本企業是否繼續擴大海外支出，尤其是在美國。隨著川普總統的關稅政策生效，一些公司可能有動機將生產或資產轉移至美國，以減輕貿易相關風險。
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