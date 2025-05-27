藥品、汽車、奢侈品恐遭重創！川普關稅威脅歐盟出口影響大

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-27 14:25

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美國總統川普近日再次放話，可能對歐盟進口商品徵收高達 50% 關稅。儘管目前尚未實施，給予雙方更多談判空間，但歐盟已深感警戒。由於歐盟對美國出口依賴程度高，若關稅措施正式上路，歐洲藥品、汽車、奢侈品等多個關鍵產業恐將首當其衝。

《路透》指出，根據歐盟統計局（Eurostat）的數據，2024 年美國是歐盟最大出口市場，占整體出口額的 20.6%。其中，德國出口 1,610 億歐元、愛爾蘭 720 億歐元、義大利 650 億歐元，成為歐盟對美貿易出口額最大的三個國家。

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藥物和藥品

汽車與飛機製造商

此外，根據諮詢公司 AlixPartners 資料，歐盟每年對美出口汽車約 75 萬輛，總值 400 億歐元，占歐盟總產量 14%、總價值 24%。其中，多為高價品牌車款，如賓士（Mercedes-Benz）、Stellantis 與富豪汽車（Volvo）。

在關稅風險升高之下，這些車廠已陸續撤回 2025 財務預測。奧迪（Audi）不在美國生產，其母公司福斯集團（Volkswagen）將面臨更高壓力。

同時，法國第二大出口商空中巴士（Airbus），也有約有 12% 的飛機運往美國，其中一些是在當地組裝的。其供應鏈夥伴如 CFM 國際（CFM International）、法國賽峰集團（Safran）、奇異航空（GE Aerospace）也高度依賴美國市場，面臨潛在打擊。

酒類、香水、化妝品、清潔用品和奢侈品

不只如此，關稅也將對酒類、香水、化妝品、清潔用品和奢侈品行業造成影響。

根據 spiritsEurope 的數據，2024 年歐盟對美酒類出口總值約 90 億歐元，其中烈酒占 29 億歐元。此外，美國烈酒公司也在歐洲及整個產業供應鏈中進行投資，代表任何關稅損害都會危及歐盟以外的就業機會。

根據聯合國數據，2024 年歐盟對美出口香水、化妝品與清潔用品總值達 104.7 億美元，其中法國品牌如 L’Oreal 每年對美出口約 25 億歐元。

在奢侈品部分，歐洲該行業最大的集團約有四分之一的產品銷往美國，法國與義大利成為為歐盟奢侈品出口大國。