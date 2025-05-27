藥品、汽車、奢侈品恐遭重創！川普關稅威脅歐盟出口影響大
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普近日再次放話，可能對歐盟進口商品徵收高達 50% 關稅。儘管目前尚未實施，給予雙方更多談判空間，但歐盟已深感警戒。由於歐盟對美國出口依賴程度高，若關稅措施正式上路，歐洲藥品、汽車、奢侈品等多個關鍵產業恐將首當其衝。
《路透》指出，根據歐盟統計局（Eurostat）的數據，2024 年美國是歐盟最大出口市場，占整體出口額的 20.6%。其中，德國出口 1,610 億歐元、愛爾蘭 720 億歐元、義大利 650 億歐元，成為歐盟對美貿易出口額最大的三個國家。
藥物和藥品
藥品與醫藥產品是歐盟出口美國的主要品項之一，2024 年出口總值達 1,200 億歐元。雖然川普政府初期將藥品排除於關稅清單外，但未來政策走向仍不明朗，恐影響包括諾和諾德 (NVO-US) 、拜耳（Bayer）、羅氏（Roche）、諾華 (NVS-US) 等歐洲大型藥廠的營運。
汽車與飛機製造商
此外，根據諮詢公司 AlixPartners 資料，歐盟每年對美出口汽車約 75 萬輛，總值 400 億歐元，占歐盟總產量 14%、總價值 24%。其中，多為高價品牌車款，如賓士（Mercedes-Benz）、Stellantis 與富豪汽車（Volvo）。
在關稅風險升高之下，這些車廠已陸續撤回 2025 財務預測。奧迪（Audi）不在美國生產，其母公司福斯集團（Volkswagen）將面臨更高壓力。
同時，法國第二大出口商空中巴士（Airbus），也有約有 12% 的飛機運往美國，其中一些是在當地組裝的。其供應鏈夥伴如 CFM 國際（CFM International）、法國賽峰集團（Safran）、奇異航空（GE Aerospace）也高度依賴美國市場，面臨潛在打擊。
除整車外，歐盟還出口大量汽車零組件與引擎至美國，可能受到關稅影響的公司包括斯太退 (000760-CN) 、MTU 航空引擎公司與道依茨（DEUTZ）等企業。
酒類、香水、化妝品、清潔用品和奢侈品
不只如此，關稅也將對酒類、香水、化妝品、清潔用品和奢侈品行業造成影響。
根據 spiritsEurope 的數據，2024 年歐盟對美酒類出口總值約 90 億歐元，其中烈酒占 29 億歐元。此外，美國烈酒公司也在歐洲及整個產業供應鏈中進行投資，代表任何關稅損害都會危及歐盟以外的就業機會。
根據聯合國數據，2024 年歐盟對美出口香水、化妝品與清潔用品總值達 104.7 億美元，其中法國品牌如 L’Oreal 每年對美出口約 25 億歐元。
在奢侈品部分，歐洲該行業最大的集團約有四分之一的產品銷往美國，法國與義大利成為為歐盟奢侈品出口大國。
S&P 分析師在報告中指出，奢侈品產業將是受美國關稅影響最大的產業之一，因為企業將生產轉移到美國的能力有限。
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