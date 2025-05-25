日本首相石破茂：加速美日關稅談判 爭取G7高峰會上達成協議

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-25 19:30

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日本首相石破茂於週日（25 日）表示，日本正積極推進與美國的關稅談判，以期在 6 月舉行的七大工業國組織高峰會（51th G7 summit）前達成實質成果。

根據《CNBC》報導，石破茂當天在京都對媒體指出，美日雙方的談判已有明顯進展，討論內容包括貿易擴展、非關稅障礙、經濟安全保障等。

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石破茂強調：「我們將持續針對 G7 峰會進一步細化我們的討論。」

此外，石破茂於週五（23 日）與美國總統川普進行了約 45 分鐘的電話會談，內容涵蓋區域安全、外交關係與美日關稅議題。雙方並表達希望能在即將到來的 G7 高峰會中進行面對面交流。

在深化美日經濟合作方面，石破茂表達了日本在造船領域合作的意願。他說，美國對在日本修復美國軍艦的可能性表現出興趣，日本也願意提供協助。

他說，日本在破冰船方面具有優勢，例如用於北極貿易航線的破冰船，這可能成為與美國合作的領域。

與此同時，日本經濟再生擔當大臣、日本首席關稅談判代表赤澤亮正於週五（23 日）在華盛頓與美方舉行了第三輪美日關稅談判，雙方就多項貿易議題進行深入磋商。

赤澤亮正於 5 月 25 日返抵東京羽田機場時向記者表示，下一輪美日談判的時程正在規劃中，他希望在下次訪美期間與美國財政部長史考特 · 貝森特（Scott Bessent）會晤。