債市正在投票：川普的稅改是「不負責任」還是「經濟良方」？

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-23 02:00

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根據《彭博》周四 (22 日) 報導，美國總統川普推動第二任期的稅改法案《One Big Beautiful Bill Act》(暫譯：《漂亮稅改大法》)近日在國會眾議院過關，法案內容涵蓋對打工族、車主與退休族群的稅務減免。但這項法案雖獲政治盟友支持，卻遭遇金融市場的冷眼旁觀。隨著美國長天期公債殖利率飆升至 5% 以上，債券市場對川普財政政策投下不信任票，也使這項法案在參議院前途未卜。

債市警訊再現 公債殖利率重回 5%

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美國 30 年期公債殖利率本周三再度突破 5% 大關，顯示投資人對聯邦財政惡化的擔憂加劇。這不僅是對川普「平衡預算」承諾的直接挑戰，也反映市場對債務規模擴張的警惕。根據第三家信評機構下調美債評等的預測，美國政府債務占國內生產毛額 (GDP) 比重將在 10 年內從目前約 100% 升至 134%。

上周，財政部標售 20 年期公債反應冷淡，顯示市場需求乏力。當日不僅債市表現不佳，股市也同步下挫，凸顯投資人對未來美國財政狀況的疑慮日增。DWS 資產管理公司固定收益部門主管 George Catrambone 直言：「市場現在正在問一個非常現實的問題：你願意用 5% 的利率，把錢借給美國政府 30 年嗎？」

財政赤字加劇 稅改與債務惡化雙重壓力

儘管川普聲稱新稅改能提振企業信心與投資意願，但經濟學家普遍認為，法案將進一步擴大財政赤字。非黨派機構國會預算處 (CBO) 在法案通過前即預估，美國到 2029 年將創下史上最高的債務與 GDP 比。穆迪上周也將美國主權債信評等從 Aaa 調降，並警告美國經濟優勢已無法完全抵銷財政紀律惡化的風險。

川普政府財長貝森特 (Scott Bessent) 目前正與七大工業國 (G7) 財長會晤，尚未針對近期市場波動發表評論。不過，在四月初債市反應劇烈、川普宣布關稅時，正是貝森特勸退總統，暫停關稅政策，以避免債市信心崩潰。如今，川普雖仍堅守立場，但已難忽視市場傳遞出的緊張訊號。

共和黨內部妥協難持久 參院審議挑戰重重

為確保眾院通過，川普政府已向部分藍州共和黨人讓步，將州與地方稅扣抵上限由 1 萬美元調高至 4 萬美元，以換取支持票。即便如此，仍有強硬派共和黨議員投下反對票，並警告法案需搭配更多支出削減，才可能說服保守派接受。

參議院多數黨領袖圖恩 (John Thune) 表示，近期信評調降是警訊，呼籲共和黨應對預算紀律展現誠意。他強調，若最終版本無法有效減支，即便有稅改帶來的成長刺激，法案恐仍難獲得參院支持。