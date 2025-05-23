Google找AI新創合作也出事？美司法部啟動調查！

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-23 00:40

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根據《彭博》周四 (22 日) 報導，美國司法部正針對 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)是否在與熱門人工智慧 (AI) 聊天機器人開發商 Character.AI 的合作中，違反反壟斷法展開調查。根據知情人士透露，司法部關注此案是否涉及以非正式合作的方式，規避政府對併購交易的審查程序。

知情人士指出，調查聚焦於 Google 去年與 Character.AI 達成的協議，當中包括該新創公司創辦人與研究人員加入 Google 團隊，Google 同時獲得非獨家的技術授權，得以使用 Character.AI 的大型語言模型技術。儘管 Google 並未收購該公司股份，也未持有其所有權，該交易仍引發監管機關對「非正式整併」結構的疑慮。

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Google 發言人 Peter Schottenfels 表示，公司樂於配合主管機關釐清疑問，強調 Character.AI 仍為獨立公司，Google 僅獲授權使用其技術，雙方未涉及所有權關係。Character.AI 並未對相關報導回應置評。

根據先前《彭博》報導，該交易內容包括 Google 向 Character.AI 投資人以相當於 25 億美元公司估值的價格進行股份回購，同時獲得非專屬的技術使用授權。交易完成後，Character.AI 仍繼續獨立營運。

此次調查仍處於初步階段，尚未對 Google 提出違規指控，也未確定是否將採取執法行動。不過這可能會讓 Google 在 AI 領域的商業行為面臨更多反壟斷審視。司法部近年來加強對生成式 AI 生態系統的監管，針對晶片供應、運算能力及大型科技公司與新創業者的合作關係展開調查，防範大企業透過策略合作壓制新興競爭者。

Character.AI 以開發能模擬特定人物語言風格的聊天機器人聞名，其創辦人皆為前 Google 員工，後來離職創業，並於去年在交易後重新加入 Google 團隊。