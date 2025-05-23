泰國前總理盈拉涉「稻米瀆職」 遭判賠百億泰銖

鉅亨網新聞中心 2025-05-23 09:17

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泰國最高行政法院周四 (22 日) 判定，前總前總理盈拉 (Yingluck Shinawatra) 需對在位時期的「稻米瀆職案」負責，判賠 100.28 億泰銖。

盈拉在位時期啟動稻米收購計畫，這項計畫從 2011 年到 2014 年，由政府以高於市價價格向農民購買稻米，但政策屢遭批評，批評人士認為，這項政策不但造成財政損失，也影響泰國稻米出口競爭力。

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2015 年 1 月盈拉因稻米收購案被國會彈劾，遭褫奪公權 5 年。2017 年 8 月底，在最高法院要宣判盈拉有罪前，盈拉潛逃出國。

2016 年 10 月，財政部認為稻米收購案造成國庫 5,369 億泰銖損失，要求盈拉賠償 356 億泰銖，盈拉因此告上中央行政法院。

中央行政法院認為這項採購案是國家政策，採購案中的農民資格審核不實、非法使用外國稻米、倉儲品質不合格等問題都是發生於執行層級，且沒有證據認為盈拉有直接下指導棋，在 2021 年撤銷財政部的要求，財政部因此告上最高行政法院。

最高行政法院周四做出判決，撤銷財政部要盈拉賠償 356 億泰銖的要求，但是認定盈拉要對政府對政府 (G-to-G) 稻米採購中涉貪的部分負責任，裁定盈拉要賠償 100.28 億泰銖。