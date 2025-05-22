川普重返白宮後 歐亞資金湧入非美股票基金

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-22 05:23

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美國總統川普去年底確定重返白宮後，歐洲和亞洲投資者對非美國市場的全球股票基金投入了創紀錄的資金，短短五個月流入 25 億美元，且高度集中在過去三個月。

晨星 (Morningstar) 數據顯示，從去年 12 月初至今年 4 月底，這類流入「非美全球股票基金 (world ex-US mutual and ETFs) 的資金高達 25 億美元，其中逾 21 億美元發生在過去 3 個月，不僅創下單月歷史新高，更扭轉先前連續 3 年資金淨流出的趨勢。

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晨星研究主管拉蒙特 (Kenneth Lamont) 告訴英國《金融時報》：「外界對美國在全球經濟中所扮演角色存疑，我們看到資金流向發生逆轉，這是多年來首次出現持續的資金流出。」過去，美國一直是全球資本的首選市場，但許多投資人正再重新評估。

分析指出，資金流向逆轉的原因是投資者擔憂川普宣布的全面性關稅，可能對美國自身造成的損害大於對其他主要市場的影響。

拉蒙特強調，白宮許多政策令市場感到意外，例如，市場從未預期關稅會以這樣的方式和程度實施，此外，部分流入非美基金的資金，是歐洲投資者出於「愛國心態」而進行的重新分配，並非單純因為美股相對較高的估值。

然而，歐盟資產管理公司 Amundi 全球 ETF、指數和智能 beta 業務主管 Benoit Sorel 則有不同看法，他認為，對這類基金的興趣並非主要源於政治因素，更多是出自於部分投資人希望重新平衡投資組合。