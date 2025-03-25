點名4大非美市場！貝萊德：美股與其他市場表現差距正在縮小
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-25 17:30
全球資產管理巨擘貝萊德 (BLK-US) 周一 (24 日) 出具研究報告指出，美股回檔導致其相對其他市場的表現優勢收窄，而全球市場則正受益於「結構性轉變」。該公司去年 12 月曾稱，由於更高的成長水準和把握驅動企業獲利「超級力量」的能力，美股表現相較其他市場突出。
報告寫道：「近期政策不確定性動搖投資人對美國經濟成長跟股市韌性的信心，導致標普 500 指數下跌超 3%。投資人迅速撤離熱門交易，像是重倉科技股的動量因數策略跟押注美國放鬆監管和減稅政策刺激成長的週期性交易，使得這波拋售潮加劇。」
報告還強調全球股市將受益於「特定國家的特殊發展」，而全球股市亮點則包括德國的國防和基礎設施支出計畫、日本經濟前景改善，以及墨西哥在供應鏈轉移中扮演的角色。
貝萊德指出，日本企業獲利能力近期創下 40 年新高。企業治理改革配合溫和的通膨環境，推動日氣股東權益報酬率 (ROE) 達到高峰。日本東證股價指數 (TOPIX) 上周大漲 3.3%，漲幅遠超過標普 500 指數的 0.5%。
但這家全球最大資產管理業者表示，日元走強恐削弱獲利前景，儘管近期升值速度放緩，但建議投資人仍有必要專注日本的經濟數據和日本央行 (BOJ) 的行動。
與此同時，貝萊德小幅加碼中國市場，因當地 AI 技術突破帶來機會。中國今年推出多項具全球競爭力的 AI 技術，動搖美國科技霸權地位，帶動恒生科技指數年內漲幅達 20%。「這與滬深 300 指數今年近乎平盤的表現形成強烈對比，反映出中國 AI 投資熱潮正重演美國發展路徑，亦即高度集中於科技類股。」
但貝萊德仍示警稱，中國市場仍面臨關稅政策與結構性宏觀經濟的雙重挑戰，對中國市場的投資立場維持「動態調整」彈性。
該機構分析師指出，中國政府去年對科技業的嚴格監管曾嚇跑投資人，此後試圖修正政策方向。
不過，貝萊德認為，隨著 AI 投資主題擴展，美股將能保持領先地位，但不確定性因素對美國和全球股市構成風險。「國家層面的轉換與事件正在全球股市催生亮點，因此我們採取精選策略。基於 6-12 個月的戰術考量，我們仍對美股持超配觀點，但持續的不確定性恐同時衝擊美國和全球風險資產。」
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